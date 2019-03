El arte urbano invade Viveros

Los graffitis empiezan tomar forma en la V Muestra de Arte Urbano ROCK&WOMAN. Un concurso de ROCK FM Valencia cuyo objetivo es fomentar y difundir la creatividad artística y la influencia de la mujer en el plano musical, coincidiendo con el Dia Internacional de la Mujer.

A lo largo de la historia el papel de la mujer ha ocupado un segundo plano, pero al igual que la música ha evolucionado, la mujer también ha sido capaz de romper barreras en el plano musical y lograr posiciones relevantes en todos los ámbitos musicales desde compositoras, artistas, directoras de orquesta, instrumentistas y un largo etcétera.

ROCK FM Valencia apuesta por reconocer el papel de la mujer en la música y por ello además de este concurso de graffitis dedicado a las mujeres, está noche organiza un espectáculo único donde las mejores voces femeninas del rock interpretaran los clásicos de Queen.



El jurado valorará la originalidad, la calidad artística de los proyectos así como el estilo, acabado y el impacto visual. Los cuatro graffitis que resulten ganadores recibirán premios entre 100 y 500 euros que se daran esta noche antes de que de comienzo el concierto She will rock you.