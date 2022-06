Arriba la Gran Fira de València 2022

Ja están confirmades les activitat que l´Ajuntament de València ha programat enguany per a festejar la Gran Fira de València 2022.

Correfira

Enguany visita 16 barris i pobles de València: Ayora, Campanar, Russafa-Malilla, Montolivet, Patraix, Sant Marcel·lí, Benimaclet, la Creu Coberta, el Cabanyal-el Canyamelar, Orriols, Nou Moles, la Creu del Grau, Benimàmet, Arrancapins, Sant Isidre, la Malva-rosa).

S’amplia l’escenari per a donar cabuda a més varietat en la programació, incorporant-hi teatre, dansa i actuacions de grups musicals, a més de les habituals sessions de contacontes, mags i monòlegs d’humor. Les funcions són dobles: una a les 20 hores, per a públic familiar, i una altra a les 22 hores, per a públic adult.

Jardins del Palau

Enguany reforcem la programació temàtica per dies. Els dilluns, música folklòrica i popular; els dimarts, música amb gèneres tan diversos, com ara swing, soul o rap; els dimecres, dansa i ball amb estil com flamenc, tango o dansa contemporània, i els dijous, teatre de companyies valencianes. A banda, les preseleccions falleres tornen a este espai.

I recuperem elGran Ball de la Fira, sessions vespertines per a la gent gran.

La Menuda Fira

A més de la programació familiar habitual en la Correfira. Enguany es torna a oferir la programació especial en dos caps de setmana als parcs de Benicalap (8, 9 i 10) i Central (15, 16 i 17), amb actuacions musicals i teatrals, i jocs i instal·lacions.

La Gran Nit (23 de juliol)

Dos ubicacions: plaça del Pilar i plaça de la Mare de Déu, amb una oferta de circ, teatre, música i dansa destinada a públic familiar i adult. Com a novetat, un espectacle itinerant a la plaça del Mercat. Recuperem la plaça de l’Ajuntament com a espai per a un concert per a públic jove amb l’actuació de Nerea Sanfe DJ, Tito Pontet i El Diluvi.

Continua també com un dels d’esta nit La Ruta del Carme, que du la música dels grups i artistes valencians a les places de Ciutat Vella: Le Dancing Pepa a la plaça Redona, La Maria a la plaça de la Santa Creu, Vienna a la plaça dels Furs, The Dance Crashers a la plaça del Carme i Funkiwi’s a la plaça de Nàpols i Sicília.

A més, eixa nit, els museus públics (IVAM, Centre del Carme, Muvim, L’ETNO, Museu de Prehistòria, Belles Arts), la Fundació Bancaixa i els museus municipals Museu d’Història i Casa Museu Benlliure, s’afegixen a la Gran Nit, ampliant els seus horaris de tancament.

Els Focs de la Fira

La programació pirotècnica aposta per recuperar i difondre modalitats antigues com la traca correguda inaugural del dia 2 (pl. Ajuntament), el castell de pals del dia 10 (pl. Ajuntament), la mascletà a l’antiga del 16 (pl. Ajuntament). A més d’una minimascletà digital el 23 (Albereda) i el ja tradicional correfoc de tancament el dia 29 (Barques, pl. Ajuntament, Marqués de Sotelo).

Nits de Folk

Recuperem les Nits de Folk, on oferim una mostra de la música, cant i altres manifestacions de la cultura festiva recuperant l’habitual sarau de la fira (1 de juliol), la trobada de muixerangues (2 de juliol) amb més de 250 participants pels carrers del centre de la ciutat i el cant al ras (10 de juliol), que enguany tindrà un protagonisme de dones, amb cantadores, versadores i músiques.

Esta programació s’inclou dins del Festival Polirítmia, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura, que de l’1 al 10 oferirà a la plaça de l’Ajuntament una selecció de música d’arrel mediterrània i d’àmbits d’eixa àrea d’influència.

Cavalcades

Recuperem la cavalcada inaugural (2 de juliol) i la Cercafira de la Gran Nit, amb grups d’animació i música que acompanyaran els personatges que identifiquen la Gran Fira: els gegants Quiqueta i Nelet i el ratpenat Valentí.

Batalla de Flors

Torna la Batalla de Flors al passeig de l’Albereda, amb trenta carrosses i nou cotxes de cavalls, que estaran tripulades per les falleres preseleccionades, les falleres majors i representants d’altres festes i entitats culturals. Les carrosses seran 115.000 euros. Clavellons: 1.500.000 unitats (costa 58.000 euros).

I torna el Sopar de la Punxà, amb el ball posterior, en la vespra de la Batalla, a la Ciutat de l’Artista Faller.

Toteles les activitats es poden consultar en granfiravalencia.com