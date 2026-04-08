Arranca la campaña de la Renta: guía con todas las deducciones que puedes aplicar en la Comunidad Valenciana

La Campaña de la Renta 2025-2026 en la Comunidad Valenciana da su pistoletazo de salida este 8 de abril, extendiéndose hasta el próximo 30 de junio de 2026. Es fundamental que los contribuyentes revisen con atención el borrador de la declaración, ya que la propuesta de Hacienda no siempre incluye de oficio todas las deducciones autonómicas a las que se puede tener derecho, lo que podría suponer una pérdida de ahorro fiscal.

Fechas clave de la Renta

La presentación por internet comienza el 8 de abril. Aquellos que prefieran asistencia telefónica podrán solicitar cita previa desde el 29 de abril para ser atendidos a partir del 6 de mayo. La atención presencial en oficinas arrancará el 29 de mayo, con solicitud de cita desde el 24 de mayo. La fecha límite para domiciliaciones bancarias es el 27 de junio.

Guía de deducciones valencianas

Los contribuyentes valencianos pueden beneficiarse de deducciones por nacimiento, adopción, familia numerosa o monoparental y por el cuidado de hijos menores de tres años en guarderías o centros de educación infantil. También existen ayudas por conciliación familiar, por tener una discapacidad igual o superior al 33% siendo mayor de 65 años, o por tener ascendientes mayores de 75 años (o 65 con discapacidad).

En materia de vivienda, se contemplan beneficios por la primera adquisición de vivienda habitual para menores de 35 años, por adquisición por parte de personas con discapacidad, y por cantidades procedentes de ayudas públicas. Además, existen deducciones tanto para el arrendador como para el inquilino por arrendamiento de la vivienda habitual, o por alquilar una vivienda al mudarse a otro municipio por motivos laborales.

Las inversiones en sostenibilidad también tienen premio fiscal, con deducciones por instalaciones de autoconsumo energético y energías renovables. En el ámbito empresarial, se incentiva la inversión en empresas de nueva creación. También se apoya a quienes residen en municipios en riesgo de despoblamiento.

La cultura y la solidaridad se incentivan con deducciones por donaciones con finalidad ecológica, aportaciones para la conservación del Patrimonio Cultural Valenciano, donativos para el fomento de la Lengua Valenciana y por la compra de abonos culturales. También se incluyen donaciones para fines deportivos no profesionales.

Finalmente, se pueden deducir los gastos en tratamientos de fertilidad, así como otras cantidades satisfechas en determinados gastos de salud (dentista, gafas/lentillas, salud mental) y aquellos asociados a la práctica del deporte y actividades saludables (cuotas de gimnasios o actividades deportivas). La adquisición de material escolar, la formación musical y la compra de vehículos nuevos eficientes también cuentan con beneficios fiscales.

Existen también deducciones específicas por haber recibido ayudas por ERTE durante la pandemia, por donaciones para la investigación del Covid-19 o para los afectados por las inundaciones de la DANA de octubre de 2024. También se aplican por el incremento de los costes de financiación en la inversión de la vivienda habitual y por obras de mejora en la misma.