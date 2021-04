Arcángel Flamenco: "Me encantaría hacer una colaboración digital con Sting"

El flamenco y las redes sociales cada vez están más cerca gracias a artistas como Arcángel Flamenco. Con casi 66.000 seguidores en Instagram reconoce que al principio el mundo digital le provocaba "más de un quebradero de cabeza porque el mundo del flamenco tiene una tradición muy diferente, pero luego me di cuenta que no solo se necesitan si no que al mundo artístico le viene muy bien y es una manera de mostrar tu trabajo".

Internet no es San Internet

El cantaor define su relación actual con sus perfiles de una manera "natural' ya que es un medio y una posibilidad para darle una gran dimensión a nuestro trabajo pero pongo un pero porque lo que ocurre en redes sociales no es palabra de Dios. Internet no es San Internet".

Según cuenta Remedios Cervantes entre las publicaciones de Arcángel hay auténticas joyas como por ejemplo colaboraciones con otros grandes artistas. Un hecho que no es casual y que él mismo afirma que "cuida mucho" y es "muy escrupuloso con todo, ya sea en el escenario, en los discos o en las publicaciones". Además intenta cuidar todo lo que "tiene relación con mi carrera y mi persona".

Dentro de la búsqueda por la excelencia y en el ámbito digital Arcángel cree que "sería complicado quedarme con un artista pero me encantaría cantar un tema con Sting".

La pandemia evidentemente le ha afectado. "He tenido días que me he conectado a las redes para mantener contacto con el mundo real y hay días que no me he querido ni conectar porque no estaba de acuerdo con cosas que se estaban diciendo. Había una saturación de información y de acciones e incluso me sentí ofendido cuando en aquel momento en el que alzamos la voz para reclamar nuestros derechos se nos tachó de oportunistas".