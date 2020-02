Aprobado el plan que protege el tejido residencial en Ciutat Vella

La Comisión Territorial de Urbanismo ha dado luz verde al Plan Especial de Protección (PEP) de la Ciutat Vella, cuya principal finalidad es proteger el caracter residencial de los más de 2250 inmuebles que configuran el área de predominancia residencial y unificar la normativa aplicable en el centro histórico. “Esta aprobación supone el primer objetivo cumplido del encuentro del Palacio de Congresos” ha señalado la vicealcaldesa de València Sandra Gómez.

El Plan Especial de Protección de la Ciutat Vella viene ideándose desde Julio de 2018 y, tras una segunda exposición pública, se produjo su aprobación provisional por parte de la Comisión de Urbanismo presidida por la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez. Ahora, tras su aprobación definitiva por parte de la consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad el PEP, ya es una realidad.

El PEP de Ciutat Vella presenta una serie de retos, entre los que destaca el mantenimiento del tejido residencial y la recuperación de la población, limitando para ello la tercialización del distrito y conteniendo el avance de los apartamentos turísticos. Para ello se suspendieron las licencias hasta la aprobación definitiva del plan, que protege el uso residencial de la mayoría de edificios del centro histórico, excepto en el barrio de Sant Francesc. Para edificios de tipología no residencial, palaciega, señorial o singular se contempla la posibilidad del uso comercial, de oficinas u hotelero, pero nunca de apartamentos turísticos y siembre bajo la autorización de la Comisión Municipal de Patrimonio.

Tras la segunda exposición se introducieron ciertos cambios que ayudaron a definir mejor los ámbitos de actuación del mismo. En primer lugar, se amplió el ámbito de Predominancia Residencial del área de calificación residencial, que ahora irá desde la zona de Intramurs del barrio de Seu de Xerea hasta la calle la Paz –ésta incluida- y también las viviendas que se encuentran entre la Avenida del Oeste y San Vicente y las calles Adressadors y Gravador Selma, incluyendo la propia avenida.

En segundo lugar, se extendió el ámbito de Predominancia del Comercio Tradicional y Establecimientos Emblemáticos, que incluyé ahora como nuevos ejes comerciales tradicionales las calles Navellos, Micalet y las Plazas de la Virgen y de la Reina. Además, con el objetivo de mantener un equilibrio entre el uso residencial y el resto de usos no residenciales, se delimitó que la superficie construida de locales no residenciales no podrá ser superior al 50 % del total de la superficie construida del edificio.

En tercer lugar, se implantó un régimen transitorio para las viviendas turísticas ocasionales (las que se pueden alquilar hasta 60 días al año) y se estableció que hasta que no se adopte una ordenanza que establezca los mecanismos de control y sanción, esta modalidad de apartamento turístico no será compatible.

Esta última versión provisional del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella es la que se aprobó temporalmente y la que ha sido aprobada definitivamente por la Consellería. “Protegemos el caracter residencial del distrito y nuestro patrimonio histórico. Es un buen plan que habla de la València que queremos, y de cómo la València del siglo XXI ha de convivir con las Valèncias del pasado” ha comentado la Vicealcaldesa Sandra Gómez.