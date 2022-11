Aprobado "in extremis" el presupuesto de la EMT para 2023

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria y urgente, su presupuesto para 2023 pero condicionado, como pedía el PSPV-PSOE e integrante del gobierno local junto a Compromís, a un plan económico financiero a cuatro años acordado con el Ayuntamiento para "garantizar su viabilidad" y "para salvar la compañía".

Las cuentas de la EMT para el próximo año alcanzan los 136 millones de euros y contemplan una contribución extraordinaria del consistorio de 11,3 millones para hacer frente a futuros problemas externos a la empresa, como la subida de precios por la inflación o la crisis energética. Asimismo, incluyen la congelación de todas las tarifas.

"Desde el Partido Socialista hemos condicionado la aprobación de los presupuestos de la EMT a la puesta en marcha de un plan económico financiero que permita salvar la compañía", ha señalado tras el consejo el edil de Hacienda y uno de los consejeros del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán.

"Lo que hemos hecho es intervenir de esta manera para que en el futuro esta empresa pueda garantizar sus sostenibilidad", ha explicado el edil, que ha asegurado que "en estos momentos, la EMT tiene una situación financiera muy complicada que contrasta con la buena situación del Ayuntamiento de València".

Sanjuán ha detallado que lo acordado es aprobar desde el consistorio "un plan económico financiero a cuatro años que redireccione las cuentas de la EMT y permita garantizar que se paga a proveedores, que se pagan nóminas y que la compañía es sostenible en el medio plazo".

Por su lado, el presidente de la compañía y edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha afirmado que los presupuestos aprobados "refuerzan la apuesta por el transporte público que ha hecho el gobierno" municipal presidido por Joan Ribó (Compromís), "además de permitir la congelación de todas las tarifas de la EMT".

Grezzi, que ha expuesto que esta es "una medida muy necesaria para las familias" y "en el contexto económico actual", ha añadido que las cuentas de 2023 permitirán "impulsar un ambicioso plan de inversiones para seguir modernizando el servicio y ofrecer a la ciudadanía el transporte público que merece".

"En todos estos años hemos hecho una apuesta decidida por el transporte público a pesar de los pesares y de todos los que se han querido oponer a que la EMT progresara y mejorara todo el servicio que presta y que fuera una de las empresas mejor valoradas de toda València", ha agregado el presidente de la compañía.

El consejo de administración estaba convocado inicialmente y de manera telemática a las 8.30 horas de este viernes, pero finalmente se ha celebrado hacia las 10.00 horas con algunos consejeros conectados a distancia pero mayoritariamente y con los responsables de la entidad de manera presencial, como reclamaban también los representantes del PSPV-PSOE para abordar las cuentas y la situación financiera de la empresa.

Este grupo municipal han comentado que sus consejeros "estaban presentes en la primera convocatoria de reunión en la sede de la EMT" y han destacado que "comunicaron desde el primer momento que asistían de manera presencial" a la reunión, por lo que han exigido que tuviera este formato dadas las características de las cuestiones que se tenían que tratar y a situación económica de la compañía.

Desde la oposición, la portavoz del PP, María José Catalá, que ha calificado de "esperpento" esta circunstancia, ha pedido la dimisión de los consejeros de Compromís y PSPV "por el desgobierno" en la EMT y un "déficit inaudito e inasumible" ante el que "el PSOE vuelve a claudicar y a asumir la opaca gestión de Grezzi". Los consejeros del PP, Carlos Mundina y Marta Torrado, han votado en contra de las cuentas para 2023.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"INTERVENCIÓN INMEDIATA"

Catalá ha anunciado que los 'populares' presentarán una moción en el pleno municipal para solicitar "la intervención inmediata de la empresa" por parte del consistorio, de modo que la gestión económica se asuma "por parte de la Intervención Municipal" dado el "caos constante" de la EMT.

Catalá ha indicado que los aprobados son unos presupuestos "ficticios" e "irreales" que "no aseguran los ingresos públicos, no garantizan la viabilidad económica y no aportan seguridad jurídica a la empresa". Ha destacado que "como muestra", "se ha retirado del orden del día el punto por el que el Ayuntamiento debe comenzar a pagar los préstamos bancarios de la EMT, de más de 2,6 millones al año durante los próximos ocho, hasta que gobierno se ponga de acuerdo".

Respecto a los 11,3 millones que aportará el consistorio, la portavoz del PP ha considerado que se deberían "explicar por qué no es una propuesta del gobierno y sólo va firmada por Ribó, por qué es una cantidad mínima y por qué se ha reconocido que estaba fuera del presupuesto tras la denuncia del PP".

Catalá ha censurado el "caos en las cuentas de la EMT", arrastrado "toda la legislatura" y ha dicho que se suma a la "estafa de 4 millones de euros". "Es vergonzante, bochornoso e irresponsable que el PSOE y Compromís no se hayan dado cuenta de que esta empresa debería haber sido intervenida por la Intervención Municipal", ha subrayado.

Por parte de Cs el consejero Narciso Estellés ha rechazado también los presupuestos y ha censurado el "desgobierno de la EMT", además de lamentar los "desencuentros" entre los partidos del gobierno y la "falta de transparencia y de concreción en las cifras". "No se reflejan como ingresos de explotación los 11,3 millones de inyección por parte del Ayuntamiento --"para evitar el desplome total de la compañía--", algo que "vicia" las cifras, ha dicho.

"CHEQUES EN BLANCO"

El edil ha pedido la intervención económico administrativa de la empresa por parte del consistorio, como ha hecho también el portavoz de Cs, Fernando Giner, que ha señalado que la compañía "no puede funcionar a base de cheques en blanco" y censurado el "desastre de gestión".

El consejero de Vox Vicente Montañez, que ha rechazado las cuentas por "irreales" e "irresponsables", ha criticado que el consejo no haya empezado antes porque Grezzi no tenía "mayoría suficiente para aprobar las cuentas", la "dictadura" del ejecutivo local y las "peleas" entre sus integrantes. "La EMT es una bomba de relojería que va a explotar", una "empresa que está a la deriva", ha manifestado.