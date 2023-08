Un año después del incendio de Bejís: “Estamos peor ahora que 15 días después del incendio”

Se conmemora un año desde que la localidades de Bejís, El Toro, Teresa, Torás y Sacañet, en la comarca castellonense del Alto Palancia, vivieran un devastador incendio que consumió 20.000 hectáreas de bosque, dejando un paisaje negro y desolador en su estela. Durante este tiempo, los residentes y los Ayuntamientos han trabajado incansablemente para recobrar la normalidad en medio de la adversidad.

El incendio, que comenzó en la pedanía de Las Arteas, se propagó rápidamente afectando a varios municipios, incluyendo Bejís, Torás, Teresa, El Toro y Sacañet. Este suceso trágico dejó en su camino paisajes forestales de gran valor ecológico y belleza natural.

María José Ariño, vecina de Torás, asegura que el incendio ha sido un hecho traumático para todos los vecinos de la zona. "Entre los vecinos hablamos poco del incendio porque nos duele mucho ver el paisaje como está", explica. María José asegura que está todo quemado, "en Torás se ha quemado el90% del término municipal, al igual que en Bejís y Teresa hay alguna zona que se ha salvado, nosotros no tenemos zonas verdes".

La vecina de Torás ve un progreso muy lento, ya que hay asociaciones que se encargan de limpiar el monte. A pesar de ello, hay cierto desconcierto entre los vecinos de la zona, puesto que nadie les ha informado de como va a quedar el monte. "No se nos ha informado de si el monte se va a quedar así, si van a repoblarlo o si lo van a talar todo... no lo sabemos", asegura. Pablo Soler, vecino y propietario del estanco de Torás, asegura que se han olvidado de los afectados por el incendio. "Llegaron a los comercios 3.000 euros y desde entonces, nada más. Hemos perdido hasta viviendas que reparamos como podemos, pero no sabemos si cobraremos algo, una parte o nada", añade. Pablo echa la vista atrás con mucha tristeza y asegura que el pueblo está peor hoy que 15 días después del incendio.

El Ayuntamiento de Bejís evalua la situación actual después de un año

María José Madrid, alcaldesa del municipio de Bejís, ha destacado que durante este año "de más de 365 días", tanto los residentes como el Ayuntamiento han trabajado arduamente para recuperar la normalidad. La restauración de sistemas de riego y acequias, la reparación de caminos dañados y la gestión de la madera quemada, que ya ha sido subastada para ser utilizada como biomasa, han sido algunas de las acciones emprendidas en colaboración con la Generalitat y la Diputación.