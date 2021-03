Ángel Expósito: "Hablo siempre claro. Si fastidia, que no me escuchen. No voy a cambiar"

El director de La Linterna de COPE reconoce en COPE Más Valencia que procura hablar con la misma sinceridad en antena y fuera de ella. "Hablo igual en casa que en antena y creo que es el hecho diferencial del programa por mucho que se cabree alguno en redes".

Hay que intentar ser educado y criticar sin el insulto

Pese a la influencia que pueda ejercer el comunicador en sus oyentes tiene claro que no se siente un influencer, de hecho recuerda que cuando no existían las redes sociales se les llamaba líderes de opinión y a él le parece que los que realmente deben serlo son científicos o médicos. "No yo que hice ciencias de la información y por los pelos. Soy solo un periodista que habla de actualidad", reconoce.

Sobre su relación con las diferentes plataformas digitales Expósito lo tiene claro. Donde más cómodo se siente es en Instagram. De hecho cree que "Twitter es una jungla salvaje, en la que hay que estar, pero me encuentro más cómodo en Insta porque grabo un vídeo, lo comento y punto. La verdad es que no entro a ver los comentarios y las reacciones."

Audio

"En twitter hay tanta mierda y tanta basura, que no es política son simplemente insultos", zanja el comunicador de COPE. Además es consciente que no se autocensura en la red social del pajarito; "otra cosa es cómo lo digo, si tengo que criticar una actitud de un político procuro hacerlo de la manera más educada porque creo que mis oyentes no tienen que oír la mala educación".

EL MUNDO DE LAS FAKE NEWS

Las fake news o noticias falsas, según el periodista, no solo pertenecen al mundo digital. "Nos la cuelan constantemente, por ejemplo, cuando el gobierno dijo que habíamos pasado de 70.000 muertos por Civd en España. Es mentira hemos pasado los 100.000. Te la cuelan en redes sociales pero también lo hacen las fuentes oficiales".

Me preocupa mucho más cuando la "fake news" proviene de las fuentes oficiales que de otros sitios, reconoce Expósito. "En definitiva habría que tener sentido crítico, saber que los tweets no son periodismo, son redes sociales", concluye Ángel Expósito.