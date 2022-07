Andoni Ferreño: "Más que en influencers, me baso en referentes que me inspiran en mi profesión"

Dice que no se considera ni un loco ni un valiente, apostando por el teatro con la obra ‘Boeing, Boeing’ que coprotagoniza junto a Agustín Bravo y que ya está girando por toda España. ‘Yo diría que es más vocación. Llevaba doce años detrás de esta obra y de sus derechos, y este era el momento. Ponerla en escena junto a Agustín y un equipo maravilloso es un privilegio’. Así nos lo ha contado Andoni Ferreño, actor y comunicador, que ha pasado hoy por Trending Cope en una entrevista muy especial.

Lo suyo es amor por una profesión en la que se inició muy joven y en la que se ha mantenido siempre con una actividad muy regular. ‘Si solo pensáramos en hacer aquello que nos sale rentable, nunca levantaríamos el telón. El teatro siempre ha funcionado. España es un país de teatro, en el que siempre se guarda un dinerito para ir a ver una función y yo creo que, por muy digitales que seamos, eso no va a cambiar’, nos confiesa.

De la época en la que se convirtió en el presentador estrella de la televisión no siente nostalgia. ‘Todo era nuevo para mi y yo era un joven que llegaba de Érmua con ganas de comerme el mundo. Aquello fue un sueño hecho realidad. Yo jugué a hacer tele y me lo pasaba muy bien. De todo aquello solo echo de menos el show que montábamos, aquellos grandes programas que hoy ya no se ven’, nos cuenta Andoni. ‘Pero ahora siento que el medio audiovisual es un centro comercial. El mundo ha cambiado, la gente tiene mucha oferta donde elegir y hay que adaptarse a ello’.

Andoni Ferreño no tiene en las redes sociales una prioridad, ‘las uso para promocionar mis espectáculos, pero todavía tengo un punto de romanticismo que el público me reclama. Más que en influencers, me baso en referentes que me inspiran en mi profesión. Yo no publico casi nada personal en mis redes sociales, porque creo en ellas como algo profesional, pero sé que mi público no está ahí’.

