Alumnos del Galileo Galilei: "hemos sido unos irresponsables"

La Universidad Politécnica de Valencia suspende sus clases por el brote en una fiesta no autorizada y deja en casa a más de 25.000 estudiantes. COPE ha podido hablar con Carlos, un alumno del Colegio Mayor, que no estaba presente en la fiesta en cuestión pero sí ha sufrido las consecuencias de dicho acto. "Al parecer se realizó una fiesta y a partir de ahí se contagió bastante gente. El alumno es consciente de que "la gente joven no está tan concienciada del problema que supone esto; que haya cerrado la politécnica y el foco de contagio que puede expandirse. No hemos sido realmente conscientes del gran problema."

Según ha podido saber COPE todos los indicios apuntan a que después de la ya famosa fiesta en la azotea las reuniones continuaron en las habitaciones del Colegio Mayor. Carlos confirma que "no se mantuvo la distancia de seguridad, ni la gente llevaba mascarillas."

Este hecho que se produjo la semana pasada ha traído como consecuencia el confinamiento de todos los alumnos del Galileo Galilei; tanto los que estaban como los que nos estaban se han visto afectados. "Ahora la gente se está dando cuenta de que no hemos sido responsables y ya somos gente adulta y tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo," afirma Carlos.

Varios alumnos afirman que la "fiesta de bienvenida" no era una fiesta autorizada. Carlos es consciente de que "si la dirección del colegio hubiese sabido que se iba a realizar la hubiese frenado seguro."

La Consellera de Universidades, Carolina Pascual, ha afirmado esta mañana que el brote ya ha saltado a otras universidades de Valencia.