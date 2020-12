Alicia Senovilla: Sabía tan poco de redes sociales que abrirme una cuenta me sonaba a ir al banco

La periodista y presentadora Alicia Senovilla participa en nuestro Trending Cope de hoy conversando con Remedios Cervantes sobre su relación con las redes sociales, de las que dice que son el trabajo extra que uno tiene que realizar al acabar su jornada laboral para mantener el contacto con la audiencia en el día a día.

Valora especialmente las opiniones que los usuarios se permiten compartir a la hora de valorar un producto, mucho más que cualquier publicidad. Particularmente no se considera influencer ni nada parecido por más seguidores que tenga. De hecho, Alicia explica que llegó a las redes sociales por “culpa” o gracias a su hija a la que, cuando le comentó por primera vez que si podían tener un Twenti, le contestó que no era buena idea meter un perro en casa. Era tal su ignoracia sobre redes sociales que cuando le hablaban de abrirse una cuenta, pensaba que se referían a una del banco. Todo cambió cuando entendió la ipmortancia que tenían y decidió hacer un curso sobre redes que la pusiera al día.

Como profesional de la comunicación, considera Alicia que la propia credibilidad que transmiten los periodista los convierte en un activo importante como prescriptores en redes sociales, y que las propias marcas están apostando por ello precisamente por la veracidad que ofrecen, obligándoles a mantener ese rigor.

Aunque no le gusta demasiado ese tipo de usuario que cuenta con pelos y señales cada minuto de su vida, si que es partidaria de compartir momentos puntuales con los seguidores para corresponder al cariño que suelen ofrecer los más fieles y mostrarse más cercano a ellos.

En cuanto a la necesidad de adaptarse a estos momentos complicados que nos está dejando la pandemia, Senovilla cree que el confinamiento nos sirvió para reinventarnos y conocer un montón de herramientas para comunicarse que antes no utilizábamos y que se convirtieron en imprescindibles. Según explica, la comunicación digital nos abre la puerta a mejorar en el trabajo y también a divertirnos. Su siguiente reto: explotar su vena más “gansa” y divertida haciéndose un Tik Tok.