Alfredo Garrido Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional: "sancionamos conductas irresponsables"

Una semana más COPE Valencia continúa con su IX edición de los Premios COPE Valencia. Esta semana es el turno del Premio Seguridad Vial 2020 que este año ha recaído en la Policía Nacional por su la labor desde el comienzo de la crisis del Covid-19 en cuanto a seguridad vial se refiere.

Pido a los ciudadanos que no tienten a la suerte

Alfredo Garrido López, Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional, ha destacado en Mediodía COPE Más Valencia que "como cuerpo nacional la seguridad vial no es uno de nuestros pilares de actuación pero en el momento extraordinario en el que nos encontramos nos hemos adaptado con mucha eficacia. Lo que hemos pretendido es que la salud triunfe y que la pandemia en la medida que nosotros podamos se reduzca; y por ello la seguridad vial ha sido una de las facetas de actuación".

En cuanto a medidas concretas, Garrido destaca que "hemos controlado los movimientos de vehículos a través de las vías urbanas, controlando estaciones de trenes, de autobuses o incluso aeropuertos ya que una de las mayores vías de contagios del coronavirus es la movilidad".

Francisco Bañuls, gerente del Grupo Inter Patty y patrocinador del galardón, ha querido destacar que "este reconocimiento a la labor prestada por la Policía Nacional en seguridad vial es importante porque siempre lo han hecho de un modo desinteresado pero hasta ahora nadie se lo había reconocido".

COLABORACIÓN CIUDADANA

"Hemos tenido en el confinamiento momentos duros como sociedad. Se indicaba que la gente tenía que quedarse en casa y solo había determinadas excepciones para salir. Cuando en un momento determinado se establecieron controles para determinar si la gente se estaba saltando estas restricciones de movilidad, lo normal es que muchos ciudadanos que se veían impedidos a moverse libremente, se hubiesen enfadado y tenemos que decir que la mayoría de gente lo ha entendido muy bien y la colaboración ciudadana nos ha facilitado mucho el trabajo", recuerda el Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional en Valencia.

Hemos tenido en el confinamiento momentos duros como sociedad

SEGUNDA OLEADA

En este nuevo periodo la Policía Nacional destaca que se requiere de la responsabilidad de todos ya que "vamos a continuar sancionando las conductas irresponsables y las sanciones suponen un coste económico. Si no se puede entrar o salir, pido a los ciudadanos que no tienten a la suerte", concluye Garrido.

Desde COPE Valencia la Policía Nacional quiere recordar a toda la ciudadanía que continúan realizando "unos controles muy exhaustivos los fines de semana y los puentes'. Alguno se escapará pero la mayoría no. No solo vamos a imponer las sanciones si no que estamos haciendo el retorno de los que vienen de su domicilio de origen".