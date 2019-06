Alerta tortuga en las playas valencianas

¿Has visto alguna de estas marcas cuando has ido a reljarte a la playa? Cuidado que estás ante un fenómeno de la naturaleza. No son marcas de ningún vehículo ni de limpieza, son marcas de las tortugas que salen del mar para poner sus huevos. En los últimos seis años cuatro tortugas marinas han elegido las costas de la Comunidad Valenciana.

En esta época de cría de tortugas marinas, en concreto Tortuga Boba (Caretta Caretta). Las costas de la Comunidad Valenciana son zona de riesgo en las que la tortuga boba puede depositar sus nidos.

Las tortugas marinas salen a la arena a poner sus huevos, los entierran y vuelven al mar, no se quedan junto a sus crías en el periodo de

incubación. Dado al bajo índice de supervivencia de nidos en nuestras costas y esta falta de cuidado, es fundamental para la recuperación de

la especie en nuestro ecosistema que podamos custodiar esos huevos y asegurar su nacimiento.

Para ello se busca la colaboración ciudadana, alerta tortuga trata de una campaña que muestra cual es el protocolo de actuación en caso de

encontrarse con una tortuga marina poniendo sus huevos:

• Llamar al 112

• No tocar a la tortuga

• No molestar ni hacer ruido

• Mantener a todo el mundo alejado de la tortuga

• No hacer fotos ni alumbrar a la tortuga

Muy importante son los rastros en la arena que dejan las tortugas al salir y volver al mar. No debemos ni pisarlos ni borrarlos y debemos llamar rápidamente también al 112. Puedes encontrar más información en la web www.hermanosdesal.org de la Asociación para el estudio y conservación del entorno Xaloc.