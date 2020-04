Alberto Fabra, recuperado del COVID-19: "Estoy en deuda con los sanitarios, los aplausos no son suficientes"

El expresidente de la Generalitat Valenciana y actual senador territorial, Alberto Fabra, ha atendido los micrófonos de Herrera en COPE tras haber librado una dura batalla contra el COVID-19. El expresidente ha pasado 16 días ingresado en la UCI del Hospital General de Castellón. En primera instancia fue trasladado al centro hospitalario por un grave ataque de tos, y tras dos días con problemas respiratorios entró en la UCI. Durante su paso por esta unidad reconoce que no fue "consciente de nada" ni tiene rercuerdo alguno de esos 16 días en los que los sanitarios afrontaron una situación muy delicada. Después de otros 10 días en planta, finalmente el 18 de abril pudo abandonar el hospital para continuar la recuperación desde casa. Con una voz que denotaba todavía la "fatiga" que le ha dejado el coronavirus, Fabra ha agradecido a los sanitarios su trabajado y ha recordado que son los "héroes" de esta pandemia. "Estoy en deuda con los sanitarios, me han salvado la vida", ha enfatizado en dos ocasiones el expresidente. Además ha señalado que los aplausos de las ocho "no son suficientes" para agradecer el trabajo que están haciendo.

Recado al Gobierno

"No se puede mandar a los que están en el frente con unas condiciones de equipamiento insuficientes", ha recordado Fabra al Ejecutivo de Sánchez y ha recordado que España es el país con más sanitarios contagiados. "Es una irresponsabilidad del Gobierno el contagio de los sanitarios, les han mandado a la guerra con pistolas de agua".

Fabra ha querido agradecer a Herrera que en el día de ayer el comunicador de COPE luciera la camiseta del C.D Castellón en homenaje a los "orelluts".