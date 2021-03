Albert Rivera: "Ahora puedo pasarme semanas sin decir ni mú en redes y no pasa nada"

Albert Rivera ha visitado hoy los micrófonos de Trending COPE, el programa de Remedios Cervantes donde ha afirmado que desde que no está en política hay menos hostilidad en las redes sociales, pero "es verdad que como opine como ciudadano de algún asunto político notas como los bots se te tiran encima igual. Esta es la paradoja".

Es difícil ser libre cuando haces cosas que no te apetecen

En cuanto a la dicotomía libertad y redes sociales estando en política, Rivera cree que "es difícil ser libre cuando haces cosas que no te apetecen y a mi me apetece opinar o compartir un vídeo esté dentro o fuera de la política. El problema es que cuando eres político las redes sociales se convierten en parte de tu labor y muchas veces tenía que colgar cosas o estar pendiente de cosas que no me apetecía. Lo hacía como parte de la comunicación política". Ahora su manera de ver el mundo digital ha cambiado. "Puedo pasarme semanas sin decir ni mú en redes y no pasa nada, o de golpe decir tres cosas si me apetece", reconoce.

Rivera en muchas ocasiones se ha sentido prisionero de sus palabras en redes sociales. "El que no lo reconozca miente como un bellaco, ya que a todos en política en algún momento nos pasa".

Audio

Alber Rivera se dio a conocer en política en 2006 como candidato a las elecciones autonómicas de Cataluña desnudándose para el cartel electoral. Hace quince años las redes no eran como son ahora y fue toda una revolución. Rivera reconoce que no fue idea suya, sino de su equipo de campaña ya que se encontraban en "un oasis mediático del nacionalismo catalán y un ninguneo absoluto de prensa pública o concertada catalana".

"Queríamos huir de la frivolidad pero a la vez mandar un mensaje coherente como el que teníamos. Queríamos transmitir lo que representábamos: ser limpios, huir de las etiquetas, poner a las personas por delante de los territorios y lo logramos. A pesar de ser arriesgada la campaña fue un éxito y no reniego de aquello", recuerda Albert Rivera.

¿VALE TODO EN REDES SOCIALES?

"La realidad es que casi todo vale. Hay algunos límites que no se pasan pero todos los políticos y partidos hemos participado de la locura de la viralidad y hemos confundido llegar a más gente con llegar con calidad", reconocer el ex dirigente de Ciudadanos.

"Hay que hacer autocrítica y una reflexión oprofunda porque una cosa es comunicarse a través de las redes sociales y otra muy diferente es que las propias redes acaben pervirtiendo el sistema democrático o político", concluye Rivera.