Aitana Más: "los usuarios de las residencias no van a pagar un euro más con el nuevo decreto de residencias"

Un texto que nace con polémica aunque la vice presidenta del Consell y responsable de la materia Aitana Mas ha querido zanjarla.

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de todo el área de servicios sociales y su ordenación "al detalle" dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha defendido en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que se trata de una norma que supone una "mejora significativa" y "necesaria" en los estándares de calidad de los centros, en la atención especializada, con un número de plazas más reducido y creando más espacios de intimidad de manera que los centros "se parezcan más a un hogar" y se dice adiós al modelo de macrorresidencias.

"Garantizamos que los usuarios estén atendidos en mejores condiciones, que no haya copagos a quienes reciben la Prestación Vinculada al Servicio", ha dicho, y ha subrayado que se dobla el personal que trabaja en atención directa. Mas, que ha lanzado un mensaje de "esperanza" y tranquilidad a usuarios y familiares, ha subrayado que el decreto mejora otros puntos destacados por el Síndic.

Aunque la vicepresidenta no ha concretado en cuánto se encarecerán las plazas privadas, ha insistido en que no habrá copago ni en las públicas ni en las concertadas. En cuanto a las primeras, ha recalcado: "Si la empresa decide no tocar su beneficio y aumentar el precio de la plaza al usuario, eso será otra cosa; será decisión de ellas pero no de este Consell, que garantizará siempre que se puedan cubrir los gastos generados por la mejora de vida de todas estas personas en los centros".

La patronal de residenicas AERTE no descarta recurrir el texto

La patronal de residencias de mayores ha pedido durante estas semanas la paralizacion del texto y no descarta "emprender todas las medidas necesarias". Su presidente, Jose María del Toro insiste que "con el nuevo modelo las familias pueden acabar pagando un sobrecoste de más de 500 euros"

"Echar a la gente de las residencias argumentando que se va a hacer un mejor sistema porque va a haber más personas y requisitos puede derivar en un resultado totalmente contrario al que se pretendía: que por hacer un sistema mejor los usuarios tenga que irse porque no sean capaces de afrontar los pagos que supondrá este decreto", añade