Ahorra más de 100 euros en tu factura de la luz

La factura de la luz es un quebradero de cabeza que afecta en gran medida al presupuesto familiar, ahora, es posible mantener una estabilidad en este gasto y ahorrar una buena cantidad de dinero con una serie de consejos prácticos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha planteado cinco trucos para ahorrar energía con soluciones tan sencillas como ajustar la potencia, comparar tarifas o evitar el consumo en stand-by.

5 gestos para ahorrar 100 euros en energía. Apúntate al consumo eficiente:

➡️No metas comida caliente en el congelador.

➡️Lavadora: elige programas a baja temperatura.

➡️Evita el consumo en stand by. Más información �� https://t.co/xNEhLeZXns pic.twitter.com/29HVfC5Tj8 — OCU (@consumidores) January 27, 2020

Estas son las cosas que no debes hacer:

1º - Guardar comida caliente en el congelador

Siempre es preferible no enfriar o congelar comida que esta caliente porque no es bueno para el propio alimento, lo que quizás no sabías es que además conlleva un gasto energético extra al varias la temperatura del electrodoméstico y tener que aplicar mayor potencia para estabilizar a la temperatura fijada. El ahorro medio de esta practica estaría en 5 euros al año.

2º - Lavar con agua caliente

El agua caliente consume mucha energía, por ello, hacer la colada con programas de baja temperatura (40ºC o menos). El hecho de bajar la temperatura de lavado de 60 a 40 grados supone que la lavadora tenga un gasto menor al 40% de electricidiad. Esto puede suponer un ahorro de 16 euros al año.

3º - No apagar la luz

Puede parecer algo simple y sencillo, pero es más común dejarse la luz encendida de lo que parece. Dejarse una lampara encendida en el cuarto puede implicar que nos gastemos al año un total de 16 euros de más.

4º - El consumo en stand by

No es lo mismo apagar que dejar en stand by. Muchas personas consideran que así nose consume energía y se cae en un grave error ya que tener como algo habitual esta practica puede repercutir en que paguemos 60 euros de más al año.

5º - No aprovechar la luz natural

Aprovechar la luz natural en las horas del día que no requirern de luz artificial es una buena forma de ahorrar. La OCU recomienda optar por persianas y cortinas bien abiertas y no encender luces, además de que así se calienta la casa. El ahorro medio está en 16 euros al año.