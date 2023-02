Ahora tu bebé puede convertirse en un auténtico explorador gracias a Mas Camarena

La etapa de Infantil es fundamental para adquirir unas bases sólidas para el aprendizaje. Los primeros cinco años de vida del niño son determinantes en la formación de su personalidad, desarrollo y conocimientos. La preparación personal e intelectual, así como disfrutar de una infancia feliz y segura, son las bases sobre las que se asienta el proyecto educativo de educación infantil en Mas Camarena.

El centro trabaja con aprendizajes tempranos para estimular lo máximo posible las capacidades de los niños, potenciando aspectos como la lectura, las matemáticas, los sentidos y las emociones desde los más pequeños. Se hace a través de los proyectos propios “Baby Mas Camarena” realizados en inglés y junto al prestigioso Programa de la Escuela Primaria de la Organización del Bachillerato Internacional. Realizará su Tour pedagógico y de instalaciones este próximo 21 y 28 de febrero a las 15:00h.

Ponen énfasis en el "aprendizaje activo" y en las experiencias personales "prácticas" y se centran en desarrollar el proceso de aprendizaje a través de la indagación, el juego y la exploración. La tecnología y la enseñanza innovadora son herramientas importantes que apoyan su pedagogía y hace que el aprendizaje sea creativo y atractivo para los niños.

Hay que remarcar que elColegio Mas Camarenaes un colegio internacional con currículum nacional propio combinado con todos los Programas de la prestigiosa organización del Bachillerato Internacional. Este centro abarca desde los 4 meses de Infantil hasta Bachillerato.

Dentro de sus proyectos propios de Infantil, destacan "Gill, the Giraffe" en 1 año, "Discovering our little world" en 2 años y "Emociomante" desde 3 a 5 años, dónde han querido que los más pequeños tengan un aprendizaje lúdico y significativo. "Los niños llegan a los objetivos marcados del ciclo de infantil a través de lecturas y juegos" afirma Maite Marín, Directora de Colegios Internacionales Mas Camarena.