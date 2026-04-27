Un agricultor afectado por la dana denuncia que el gobierno va a expropiar su terreno: "Si pasan a ser de dominio público, nos tendrán que compensar económicamente"
José Francisco Ramírez, agricultor de Sot de Chera, denuncia la pérdida de sus terrenos por un real decreto del que se han enterado de casualidad y sin apenas margen para alegar
Valencia - Publicado el - Actualizado
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Meses después de los desperfectos y el desastre natural general que provocó la dana en la provincia de Valencia, los problemas continúan para los afectados. Agricultores de Sot de Chera han descubierto que se están expropiando terrenos agrícolas lindantes con los barrancos que se desbordaron para incorporarlos al patrimonio público, pero sin que los propietarios vayan a ser compensados.
Uno de los afectados, el agricultor José Francisco Ramírez, ha denunciado la situación en el programa Mediodía Cope Más Valencia, explicando que los dueños de las parcelas simplemente pierden la titularidad.
Un 'descubrimiento' por casualidad
Según ha relatado José Francisco Ramírez, también delegado de AVA-ASAJA en la localidad, los vecinos se enteraron de la medida tras una reunión del parque natural, a la que solicitaron que acudiera un representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Fue entonces cuando supieron que se había aprobado una reconsideración del cauce de dominio público hidráulico. Ramírez denuncia que el proceso se ha hecho con una notable falta de transparencia: "Había una ocultación y una falta transparencia increíble", ha afirmado.
Había una ocultación y una falta transparencia increíble"
Agricultor afectado
La decisión se publicó en un real decreto el 16 de enero, pero según el agricultor, "no se ha dado cuenta nadie" y el hallazgo fue fruto de la insistencia de los vecinos. "Lo han publicado en un real decreto escondido, y no se ha visto bien, no ha habido bastante transparencia", lamenta Ramírez. El plazo para presentar alegaciones, además, finaliza el día 27, lo que deja un margen de maniobra mínimo para los afectados.
Pérdida de tierras y derechos históricos
El agricultor de Sot de Chera distingue entre las parcelas que el agua realmente se llevó, que considera lógicas perder, y otras que "no han sido afectadas por semejante riada" pero que han sido catalogadas como zona potencialmente de riesgo de inundación.
Es en estos casos donde la indignación es mayor, ya que se sienten despojados de terrenos productivos sin justificación ni compensación económica. "Nos tendrán que compensar económicamente por las parcelas perdidas, ¿no?", reclama.
No es justo que quiten por donde les parezca desde un ordenador en una oficina"
Agricultor afectado
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Ramírez critica que la decisión se ha tomado "desde un ordenador en una oficina", sin visitar la zona ni hablar con los propietarios. Además de la pérdida patrimonial, la medida conlleva la pérdida del derecho al agua de "una acequia milenaria", construida en tiempos de los árabes, y la eliminación de un paso de servidumbre que, por ejemplo, permitía el acceso de los bomberos a un vertedero en caso de incendio.
A la espera de acciones legales
Ante esta situación, el sindicato agrario ya prepara una reivindicación conjunta para solicitar una ampliación del plazo que permita a todos los afectados alegar. José Francisco Ramírez teme que este problema no se limite a su municipio.
"Somos un pueblo pequeño, me imagino estos pueblos de río más abajo... ahí habrá muchísimos más perjudicados y gente que vive de la huerta de verdad", advierte, mostrando su preocupación por que muchos otros agricultores de la provincia de Valencia puedan estar en la misma situación sin saberlo.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.