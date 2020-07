Agrede a una empleada cuando esta le pide que porte mascarilla en el interior del local

La pandemia mundial motivada por el COVID-19 ha traído un complemento indispensable a la hora de realizar multitud de actividades del día a día: la mascarilla, que es obligatoria para, entre otras acciones cotidianas, acceder a establecimientos cerrados o con escasa ventilación y al transporte público. No obstante, muchas personas todavía no aceptan el uso obligatorio de la mascarilla en este tipo de situaciones y, lejos de seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, optan por obviar dichas normas ante las acusaciones de los propietarios de aquellos locales a los que acceden sin portar cubrebocas. Resulta importante recordar que acceder sin mascarilla a un establecimiento cerrado podría poner en peligro no solo a la propia clientela sino a uno mismo.

Precisamente, una situación de estas características se vivió en la noche del pasado sábado en un establecimiento de comida rápida ubicado en la Avenida del Puerto de la capital valenciana. La Policía Local de Valencia hubo de personarse en el citado lugar para detener a un hombre de 36 años que, acompañado por su pareja, presuntamente agredió a una empleada cuando esta le requirió que usara correctamente la mascarilla en el interior del local. Al llegar los efectivos, el presunto agresor echó a correr, si bien un grupo de personas que presenciaron el suceso lograron reducirle a la espera de que los agentes procedieran a su inmovilización definitiva y a su posterior engrilletamiento.

La trabajadora, víctima de esta serie de acontecimientos y que presentaba una herida sangrante en la parte superior de la nariz, relató a la Policía Local que la pareja había desatendido su petición de portar mascarilla en el interior del local debido a la obligatoriedad establecida por las autoridades sanitarias; como respuesta a ello, la mujer amenazó con comenzar a toser en el interior del establecimiento de comida rápida y el hombre empezó a golpear los objetos que se encontraban en el mostrador, llegando a lanzar una mampara de protección contra la empleada, instrumento que le causó la citada herida.

Con todo, la Policía Local de Valencia detuvo al agresor, acusado de un presunto delito de lesiones. Otro trabajador del establecimiento suscribió la versión proporcionada por la víctima a los agentes.