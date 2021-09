Aglomeraciones en la Falla de Convento de Jerusalén la noche de la cremà en Valencia

Han sido las Fallas de la pandemia, de la mascarilla, pero pese a que en términos generales se han desarrollado cumpliendo las restriciones y sin aglomeraciones, anoche, en las inmediaciones de la falla de Convento de Jerusalén, falla ganadora del primer premio de la sección especial se pudo ver a centenares de personas que no cumplian con la respectiva distancia de seguridad.

Aunque el Ayuntamientode la ciudad ofrecerá hoy el balance en cuanto al dispositivo de seguridad, lo cierto es que la guerra a los botellones han protagonizado la mayoría de incidentes que ha tenido que atender el amplio dispositivo de seguridad que se había conformado para vigilar aforos, horarios de toque de queda durante la celebración de las Fallas.

Es más el alcalde de Valencia joan Ribó se mostraba convencido que la celebración de las Fallas "terminarán "bien" y "no tendrán un reflejo significativo en el número de personas afectadas por la pandemia". "Somos un ejemplo", ha recalcado.

Vídeo





Sin embargo estas imágenes de anoche durante la cremà de la Falla de Convento de Jerusalen hacen que surjan la dudas, si bien esa aglomeración de gente no se prolongó más de 30 minutos, pero pone de manifiesto que no se cerraron los accesos a la falla, como ocurrió en la plaza del Ayuntamiento. Aunque había presencia policial en el barrio, lo cierto es que pese a las imágenes no se optó por desalojar a la gente. La imágen de gente agolpada viendo la cremà se repitió en más de una falla durante la noche de ayer.

El President de la Generalitat, Ximo Puig también aseguraba en una entrista en Apunt que aunque hemos visto imágnes de impurdencia de algunos, son una minoría y destacaba la responsabilidad de la sociedad valenciana en general y del mundo fallero en particular para llevar a cabo estas fiestas que cierran un ciclo.





Precisamente hoy el Gobierno valenciano tiene previsto relajar las medidas de forma progresiva hasta el próximo mes de octubre, y se da por hecho que con las fallas, el regreso de las vacaciones y la vuelta a las clases, tendrán su efecto en un repunte de contagios, aunque del mismo modo con el avance de la vacunación se confía que no afecte a la presión hospitalaria