Agentes medioambientales exigen respuestas ante el olvido de Conselleria

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana (APAMCV) se ha manifestado esta mañana por la situación que atraviesan los trabajadores del sector. José García, portavoz del CSIF en agentes medioambientales, ha denunciado el abandono de la Conselleria hacia los Agentes Medioambientales y el Medio Ambiente. Asimismo, señala que no se trata de una reivindicación económica, sino que es una protesta que persigue "trabajar de una forma digna" con unas condiciones mínimas, pero básicas.





Por esto mismo, denuncian:

-El Subsecretario cambia en un año 3 veces nuestro cuadrante, modificando nuestras vidas y saltándose el Decreto 42/20 de condiciones laborales de la Función Pública, que indica que tenemos derecho a saber cómo vamos a trabajar el 1 diciembre del año anterior.

- No se cumple la evaluación de riesgos laborales

- Que vayamos con coches oficiales de 25 años, que además de ser super contaminantes son un peligro para nosotros.

- Que no renovemos periódicamente la ropa de trabajo, puede pasar 5 años sin que se renueve

- Que tenemos el equipamiento de incendios (EPI) caducado hace años.

- Que no trabajemos en condiciones de seguridad en nuestros servicios de caza, inspección, etc. (sin ninguna medida de protección o defensa) y que además se permita desde esta Conselleria decir públicamente que “No nos obliga nadie a exponernos”, es una invitación a NO hacer nuestro trabajo (dejación de funciones).

- Que los nuevos Agentes que han entrado a trabajar lleven meses sin ropa y sin formación.

- Que tengamos que llevar los animales heridos o muertos dentro de nuestro vehículo oficial, poniendo en peligro la salud del agente medioambiental (sarna, garrapatas, virus, ácaros...).

- Que nos denominen especialistas en medio ambiente en la Ley de Función Pública: somos Agentes Medioambientales

Además, exigen:

- Que se cubran todas las plazas vacantes, se cumpla la PNL que presentó COMPROMIS y se aumente la plantilla en 82 Agentes hasta alcanzar 344 efectivos.

- Formación continua y obligatoria en materia de seguridad (incendios, caza, conducción..).

- Reclasificación al grupo B, titulación de grado profesional y pruebas físicas para el acceso.

- Reconocimiento efectivo y evaluación de las funciones, actualizadas en 2018.

- Integración efectiva en la Ley de Emergencias y jubilación anticipada.

- Orden de Uniformidad para dotar a todos los agentes medioambientales de ropa de trabajo.

- Apoyo a la Ley de Básica de Agentes Medioambientales.

- Renovación de todos los vehículos con más de 10 años de antigüedad.

- Acuerdo Negociado sobre condiciones laborales ya: el actual lleva denunciado más de 2 años.

- Elaboración urgente de protocolos de seguridad (incendios, caza...)