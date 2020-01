El aeropuerto de Valencia hace historia

El aeropuerto de valencia ha hecho historia tras pasar la barrera de los 8 millones de pasajeros durante el año 2019. En total han sido 8,539 viajeros, una cifra que nunca se había vivido en esta terminal de Manises. Joaquín Rodríguez, director del aeropuerto, se ha msotrado muy contento al hacer el balance del pasado año donde ha destacado que durante el mes de agosto se logró también una cifra récord.'' 889.000 pasajeros viajaron solo durante el mes de agosto, una cifra que se convierte en la más importante de este aeropuerto en un solo mes. La buena conectividad ha permitido esto y en 2020 seguiremos creciendo aunque no llegaremos a superar los dos digitos''.

La planificación por parte de las compañías para la temporada de verano aún no está cerrada del todo. ''Están siendo cautos por como evoluciona la economía mundial'', comentaba Rodríguez. Al ser preguntado por si el 'brexit' esta afectando al aeropuerto ha explicado que ''el mercado británico representa el 10%, no es dominante en la terminal valenciana. No nos preocupa porque el destino es bueno y seguirán viajando''.

El aeropuerto reformará la terminal T1 para homogeneizar la imagen de la infraestructura con las otras terminales. El proyecto se encuentra en licitación y supondrá una inversión de 4,7 millones de euros. Se prevee que las obras empiecen entre los meses de mayo y junio y que estas finalicen a finales del año 2021. Se modernizará la terminal y se ampliará el espacio para los controles de seguridad de los pasajeros, así como tener mayor presencia de luz natural.

El aeropuerto va a funcionar este año 2020 con energía renovable, también llevará un control de medición del agua utilizada y el parking público tendrá instalación para cargar coches eléctricos.