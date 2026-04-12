Advierten de los daños irreversibles en la vista por el eclipse solar de 2026: formas segura para verlo

El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha lanzado una campaña de concienciación ante el histórico eclipse total de sol que se podrá ver en España el 12 de agosto de 2026. Con el objetivo de evitar lesiones oculares, han creado una web específica con consejos para disfrutarlo de forma segura. “Queremos que el eclipse sea un acontecimiento extraordinario, pero también seguro. La prevención también debe ser protagonista”, ha señalado Andrés Gené Sampedro, presidente del COOCV.

Daños irreversibles en la retina

Los expertos advierten de que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves e irreversibles en la visión. El principal riesgo es que el daño puede producirse sin sentir dolor inmediato, lo que da una falsa sensación de seguridad. Esta exposición inadecuada puede causar una retinopatía solar, una lesión en la retina con graves consecuencias.

Rafa Pérez Cambrodí, presidente de la Sociedad de Optometría de la Comunidad Valenciana (SOCCV), explica los síntomas de alarma: “Si después de observar el eclipse una persona nota visión borrosa persistente, dificultad para leer, líneas deformadas o un punto ciego central, debe consultar sin demora”.

Cómo observar el eclipse con seguridad

Desde el COOCV insisten en que “no basta con decir que hay que tener cuidado; hay que explicar con claridad qué protección sirve y cuál no”, según afirma Pérez Cambrodí. Las gafas de sol convencionales no son válidas para mirar un eclipse. La única forma segura es emplear filtros o gafas específicas para observación solar que estén homologadas.

La prevención también debe ser protagonista” Anfrés Geneé Sampedro Presidente del COOCV

En el caso de querer usar instrumentos ópticos como prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, es imprescindible que estos estén equipados únicamente con los filtros adecuados para la observación solar, ya que mirar a través de ellos sin protección es extremadamente peligroso.

Una oportunidad para la divulgación

Para hacer accesible toda esta información, la nueva web del COOCV incluye explicaciones sencillas, folletos descargables y vídeos educativos. “Un eclipse solar es una oportunidad magnífica para acercar la ciencia a la población, pero siempre debe ir acompañado de educación sanitaria y protección visual”, destaca Andrés Gené, quien concluye que “la información rigurosa es la mejor herramienta de prevención”.

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La iniciativa cuenta además con contenidos adaptados para niños, incluyendo un vídeo de animación y piezas protagonizadas por el Profesor Pupila, un personaje creado por la entidad para educar a los más pequeños en salud visual.

El histórico eclipse total de sol tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026 y no se veía uno igual en España desde hace más de un siglo. Será visible con garantías en la mitad norte del país y, aunque se podrá contemplar desde la Comunitat Valenciana, el fenómeno comenzará a las 19:30 y alcanzará su máximo esplendor sobre las 20:30 horas, coincidiendo con el atardecer.