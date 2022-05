La advertencia de Margarita Del Val sobre la cuarta dosis del coronavirus

La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) Margarita del Val se ha mostrado partidaria de administrar una cuarta dosis generalizada si es necesario, pero solo con una vacuna nueva que proteja contra las últimas variantes como ómicron.

Al respecto, ha explicado, antes de intervenir en València en la primera Cumbre Internacional sobre Gestión de Pandemias, que la EMA (la Agencia Europea de Medicamentos en sus siglas en ingles) empezó a primeros de este año a establecer las reglas, junto con todas las agencias reguladoras mundiales, para las nuevas vacunas que hay que preparar frente a las variantes.

Así, ha destacado que hace poco la EMA informó de que algunas de ellas con la variante ómicron, y alguna anterior, están ya cercanas a poderse evaluar y, por tanto, más adelante, aceptarse. Por ello, ha señalado que la cuarta dosis, en caso de que sea necesaria, debería ser "de una vacuna nueva que esté hecha con las nuevas variantes".

Por otra parte, sobre la situación de la pandemia ha señalado que estamos en "un momento muy difícil" porque "tenemos pocos datos y no sabemos qué va a pasar". No obstante, vaticina que con la llegada del otoño-invierno y en la próxima Navidad, "con nuestro comportamiento habitual, nos contagiaremos más de todas las enfermedades respiratorias incluida la covid".

Por ello, urge a aprovechar "esta época de bonanza" para prepararse "poniendo a punto el aire y que sea más limpio para cuando cerremos las ventanas mediante la instalación generalizada de medidores de CO2, tener buenos datos y proteger a los más vulnerables". "Nos quedan pocas fuerzas pero las pocas hay que concentrarlas en lo que es mas eficaz", ha recalcado.

Respecto a la situación de China, ha comentado que aplicaron una estrategia "muy exitosa en el primer año de control de la pandemia que les ha llevado a tener muchas menor muertes y un menor impacto social, sanitario y económico".

Sin embargo, "no se puede mantener para siempre" y una vez que existe vacunas debe dar paso una estrategia de vacunación completa de la población. El problema de Chica es que cerca del 40% de la población mayor de 80 año no se ha vacunado. "No se puede tratar de controlar la situación de los no vacunados con medidas de aislamiento y de covid-0, que son muy eficaces y las que hay que tomar si hay otra pandemia, pero ahora lo mejor es la vacunación completa", defiende.

FUTURO DEL CORONAVIRUS

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señala que "la pandemia puede terminar, pero el coronavirus no tiene por qué terminar". "No sabemos qué va a pasar con el coronavirus, no sabemos si se quedará como una enfermedad de fondo y permanente como la gripe, si desaparecerá o tendrá ondas epidémicas periódicas", apunta.

En estos momentos, destaca que estamos en una situación "muy favorable en la que la enfermedad no es en general grave, aunque sí que genera algún caso de gravedad que suben cuando aumenta la incidencia.

Con todo, ha recalcado que la situación es "muy diferente" a la que vivíamos en 2020 porque tenemos herramientas como la vacuna, pero lo que pasará a largo plazo no se puede vaticinar aunque ve probable que en los próximos meses "no tengamos una situación catastrófica". No obstante, reclama seguir "con cuidado" la evolución y "tomar las decisiones en cada momento según la información disponible".

