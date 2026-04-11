Advertencia de falta de personal y prevención de incendios en la Comunidad Valenciana

Brigadas y bomberos de Alicante y Valencia, asisten para colaborar en la extinción del incendio forestal en Igüeña y Colinas del Campo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la falta de planes de prevención de incendios forestales por parte de las comunidades autónomas. El sindicato considera esta situación una grave irresponsabilidad, ya que existe el riesgo de que se repita el desastre ecológico del año pasado, cuando se registraron más de 60 grandes incendios y se arrasaron más de 340.000 hectáreas en toda España.

La advertencia llega después de que comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria hayan registrado importantes incendios recientemente, impulsados por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Esta situación es especialmente preocupante, según el sindicato, porque la temporada estival todavía no ha comenzado.

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Carencias en la Comunidad Valenciana

El sindicato ha puesto el foco en la situación de la Comunidad Valenciana. CSIF denuncia la falta de personal de prevención para llevar a cabo tareas clave durante todo el año, como la limpieza de zonas montañosas o el mantenimiento y la ampliación de cortafuegos.

Además, se señala una carencia de personal de gestión y tareas administrativas. El sindicato también reclama refuerzos para la extinción de incendios y denuncia que no se ha cumplido la promesa de implantar un tercer turno para el personal helitransportado de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

Falta de prevención y medios a nivel nacional

A nivel general, CSIF ha detectado carencias importantes en la mayoría de las comunidades. Las principales deficiencias son la falta de personal en las brigadas forestales, medios insuficientes y una grave ausencia de coordinación y planificación entre las distintas administraciones.

Aunque la condición laboral de parte de las plantillas ha mejorado, pasando de fijos discontinuos a fijos, muchos de estos efectivos permanecen parados, al no existir planes de prevención. El sindicato también ha requerido que los dispositivos se adapten a los territorios y masas forestales de cada autonomía y ha detectado la falta de equipos de protección individual.