Actos vandálicos en la Plaza de la Virgen

Es completamente imposible imaginar la Plaza de la Virgen de Valencia sin la Basílica y los bares que la rodean. Son los dos ingredientes que le dan vida, pero también, dos ingredientes que viven en el día a día realidades desconocidas para la mayoría. Son víctimas de robos y pintadas, de actos no extremadamente graves, pero sí complicados para los que se enfrentan a ellos: los trabajadores.

Miguel abre cada mañana la persiana de uno de los bares situados enfrente de la Basílica y transmite la falta de civismo que se respira en una de las plazas más emblemáticas de Valencia : "No puedo estar pendiente de los clientes porque tengo que estar pendiente de los que están pidiendo limosna, porque realmente no piden limosna, roban." Asegura que si él no está pendiente, nadie presta atención: "A partir de las diez de la noche, la policía no está, viene, pasea con el coche y se vuelve a ir." Asegura que ha vivido en sus propias carnes la falta de atención policial, ya que hace un año le atracaron dentro del establecimiento y "nadie hizo nada".

La fuente del Río Túria convertida en piscina

Además, Miguel cuenta que hace menos de una semana se encontró a dos personas bañándose en la fuente del Río Túria en ropa interior: "la gente les hacía fotos, yo llamé a la policía", que afirma que tardó media hora en llegar al lugar.

La Basílica de la Virgen transformada en retrete

También , a Basílica de la Virgen de los Desamparados, es víctima de actos incívicos. Uno de los sacristanes que abren las puertas de la Basílica cuenta las faltas de respeto que se repiten cada mes: empezamos por pintadas de en las paredes, orina en las puertas, los sacristanes, tenemos que limpiarlo antes de abrir las puertas porque entra dentro de la Basílica, también tapan las cerraduras con silicona o compresas usadas en el cepillo."

Ambos denuncian la poca presencia policial que tiene la Plaza de la Virgen, piden más presencia y mayor efectividad policial para poder preservar de la mejor forma posible una de las plazas con más alma de la ciudad.