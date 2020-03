Un acto vandálico acaba con la Falla Reino de Valencia

Malament -así se titulaba la obra de Sergio Musoles- ha ardido esta pasada madrugada en Reino de Valencia - Duque de Calabria sin previo aviso. Según ha confirmado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, se trata de un acto de vandalismo, aunque ha existido confusión desde el primer aviso. “Hemos recibido una llamada de madrugada de que se estaba incendiando un árbol”, comentaba Cano. Por su parte, el presidente de la comisión, Vicente Hércules, tampoco daba crédito ya que desde hace días los bomberos habían avisado de que se produciría la cremà. “Me he levantado y asomado desde casa a las 5.40 horas y estaba en pie y a las 7.20 ya estaba quemada” ha declarado Hércules a Las Provincias. El Ayuntamiento de Valencia tenía previsto hacer la cremà a puerta cerrada de los monumentos que no fueran posible desplantar. Sin embargo, en este caso las imágenes de cómo ha amanecido la plaza evidencian que se trata de un acto vandálico. Los autores del gamberrismo han calcinado el monumento y han abandonado los tizones sin retirar las vallas que también han ardido. El incendio se debió producir sobre las seis de la madrugada puesto que, tal como confirmó el presidente de la comisión a otros dirigentes de comisiones, a la cinco y media de la madrugada aún no se había producido el acto. A estas horas todavía se está buscando al autor material de los hechos.

Vicente Hércules: “estoy en shock por lo sucedido, porque nos pasa una detrás de otra. Lo ideal es que se hubiera plantado y quemado con unas Fallas normales, pero por el coronavirus no ha podido ser”. Y ha añadido: “se iba a quemar de forma controlada y con un protocolo y que acabe así por un acto vandálico es el peor de los casos, como una pesadilla. Intentaremos hacer borrón y cuenta nueva”. La falla de Na Jordana y la municipal son otras que siguen sin quemar, mientras que la mayoría ya reposan en Feria Valencia y en la Marina desde que este fin de semana los artistas falleros hayan desplantado sus ninots. A día de hoy la idea es celebrar la fiesta del 15 al 19 de julio, siempre que lo permita el Ministerio de Sanidad.