Sáchez arropa a Sandra Gomez pero se olvida de la financiación

Pedro Sánchez entraba al polideportivo del Cabañal aclamado por los mas de 2000 militantes socialistas que hasta allí se acercaron para arropar la candidatura de Sandra Gómez como candidata a la alcaldia de Valencia.

La protagonista, Sandra Gómez aseguró que el próximo 26 de mayo la ciudad de València se juega "no solo dejar fuera a los corruptos, sino frenar al fanatismo", ha reivindicado para señalar que la ciudad será "capital de la libertad" porque en estos comicios la ciudad se juega que "la domine el odio o la alegría, el machismo o la igualdad, la intolerancia o la libertad".

Para la candidata, estas "no son unas elecciones más". "No son unas elecciones entre partidos, si no entre dos formas distintas de entender nuestra sociedad, entre los que somos democrátas y el fanatismo", ha remarcado para ilustrar que los dos modelos enfrentados son aquellos que hacen "política para la gente" y quienes "hacen política contra la gente que odian, contra los migrantes, contra el colectivo LGTBI, contra las mujeres".

Durante su intervención ha destacado que “cuando ganemos estas elecciones lo primero que haré será convocar una gran mesa social, donde estén todas las voces sociales, económicas y democráticas para pactar las cuestiones más importantes de nuestra ciudad, para sacar del partidismo lo que no puede ser partidista, para que acordemos juntos y juntas hacía donde va esta ciudad".

Por su parte el President de la Generalitat, Ximo Puig ha aprovecahdo la presencia de Sáncez, una vez más para reividicar el nuevo modelo de financiación, “un hecho que se ha mostrado "convencido de que llegará "más pronto que tarde". Y también le agradeció el "cumplimiento de su palabra" al contemplar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 el 10% de las inversiones para la región valenciana.

Sin embargo, durante su intervención, Pedro Sánchez, no recogio el guante del President del Consell y no pronunció ni una palabra sobre financiación. Su compromiso con la Comunitat se ciño a recordar el aumento de las inversiones de los PGE, el compromiso con cercanias y el progreso de la Comunitat con el Corredor Mediterráneo”