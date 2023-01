Abogado de Benavent ve "fisuras importantes" en la condena a su cliente

El abogado de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Juan Carlos Navarro, ha afirmado que la sentencia que ha condenado a su cliente a siete años y diez meses de prisión tiene "fisuras importantes".



Así lo ha señalado a su llegada a la Ciudad de la Justicia, donde se celebra la tercera sesión del juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP) y otros dirigentes, entre ellos Benavent, por la contratación de personal en empresas públicas que supuestamente no acudía a su puesto de trabajo sino que desempeñaba otras funciones.



Navarro se ha referido a la condena a Benavet, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en el primero de los juicios del caso Imelsa, que fue hecha pública este martes.



"Veo que hay fisuras importantes. Veo que no se ha contestado a lo que lo pedí", en cuanto a la nulidad, ha explicado.



En todo caso, ha destacado que se personó en esta causa "sin tener escrito de defensa", pues la anterior defensa de Benavent no lo hizo, con lo cual estaba "limitado en aportación de prueba".



En el juicio que se está celebrando ahora ha dicho que van "más cargados de prueba", por lo que cree que el resultado "va a ser más interesante".



Preguntado sobre si la Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión de Benavent, ha señalado que no, pero que puede hacerlo en cualquier momento, "cuando se presuma que -su defendido- va a eludir la acción de la justicia".



Al respecto, ha destacado que Benavent ha comparecido durante todo el tiempo de la instrucción y está compareciendo durante el juicio.