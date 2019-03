5.000 toneladas de toallitas y 8 millones de euros por culpa de las toallitas

5.000 toneladas, 3'5 km de atasco y 8 millones de euros son las disfraz que se desprende del lanzamiento de toallitas higiénicas por el innodoro. Según Vicent Sarrià Concejal del Ciclo Integral del Agua admite en COPE Valencia que es fundamental la concienciación ciudadana para acabar con este problema. "El inodoro no es una papelera, pero no sólo para las toallitas, si no para todo tipos de artículos que tiramos al inodoro de manera inocente pero tienen unas consecuencias dramáticas." Pero no sólo los ciudadanos tenemos que ser conscientes, Sarrià destaca que "las empresas que distribuyen y comercializan este tipo de productos deben tener una concienciación a la hora de diseñar productos que minimicen el impacto medioambiental."

"El problema principal que encontramos en la ciudad de Valencia lo hemos encontrado en el colector norte, y es ahí donde hemos encontrado las 5.000 toneladas pero el problema es general en todo el sistema y es un problema que va a continuar. Desde el Ayuntamiento de Valencia ya llevamos 8 millones de euros gastados. Además el edil cuenta que han diseñado un sistema de inversiones para los próximos años que tendrá un coste muy elavado, entre once y doce millones de Euros, que minimizarán el impacto en el futuro de esta problemática y que mejorará el saneamiento de Valencia."

Al hilo de las toallitas se le ha preguntado por las toallitas que sí pueden tirarse al inodoro y cuenta que se van mejorando los productos pero que lo que "demanda desde el Ayuntamiento es que se retiren los productis nás nocivos para la contaminación."

"En Valencia además tenemos un factor que hace más preocupante la problemática de las toallitas ya que al ser una ciudad tan plana la evacuación de las aguas residuales no se produce por gravedad si no por bombeos que llevan los residuos a la planta depuradora y por ello es recomendable no tirar ningún producto al inodoro aun que sean dispensables" afirma Sarrià