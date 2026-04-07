4 millones de euros en pérdidas por las últimas heladas en el campo valenciano: zonas y cultivos afectados

Consecuencias de las heladas en la provincia de Valencia en marzo de 2026

La Unió, una de las principales entidades agrarias valencianas, ha informado de que las bajas temperaturas registradas a finales de marzo en algunas zonas de la Comunitat Valenciana han afectado a la brotación y el botón floral de diversos cultivos, con unas pérdidas que en una estimación inicial se cuantifican en cerca de 4 millones de euros. Los daños se concentran en unas 1.200 hectáreas de cultivo.

Los daños se produjeron principalmente durante las noches del 28 al 30 de marzo, al registrarse temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. No se ha tratado de una helada típica de invierno, sino que ha ocurrido en un momento especialmente sensible del ciclo vegetativo, cuando los cultivos están en fase de floración, lo que multiplica el impacto del frío.

Daños en la floración y la cosecha

Con el paso de los días, se ha observado que el frío ha provocado daños en los tejidos jóvenes, con una afección directa a la floración. Esto podría derivar en una reducción significativa del cuajado y, por tanto, de la producción final, aunque habrá que esperar a la evolución de los cultivos para conocer la magnitud real del problema.

La necesidad de adaptar las políticas

Desde La Unió señalan que "este tipo de adversidades meteorológicas, cada vez por desgracia más frecuentes fuera del calendario habitual, evidencian la necesidad de adaptar las políticas agrarias y los instrumentos de cobertura de riesgos dentro del actual sistema de seguros agrarios".

Este tipo de adversidades meteorológicas evidencian la necesidad de adaptar las políticas agrarias" Carles Peris Secretario general de La Unió

La organización ha indicado que estas adversidades están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios. Por ello, solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores puedan cobrar las indemnizaciones correspondientes.

La Unió Consecuencias de las heladas en la provincia de Valencia en marzo de 2026

Petición de ayudas y rebajas fiscales

Además de la cobertura del seguro, La Unió solicitará a la Generalitat la concesión de ayudas directas para los afectados. También pedirá la condonación del IBI de las parcelas, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y una reducción del índice de rendimiento neto en el IRPF, entre otras medidas.

Las comarcas más afectadas por este episodio de heladas han sido la Vall d’Albaida, la Costera y la Ribera Alta. Los cultivos que han sufrido mayores daños son el caqui; frutales como el albaricoquero, el melocotonero y el ciruelo, y también el almendro.