El número 19.517, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, ha dejado 51.500.000 euros en la ciudad de València.

El número ha sido cantado a las 11.32 horas en el noveno alambre de la quinta tabla. En el Sorteo de Navidad 2021 se han puesto a la venta un total de 172 millones décimos. Por lo tanto, la emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que reparte 2.408 millones de euros en premios.









Los décimos están muy repartidas en ventanilla entre clientes, turistas y abonados a este número "durante toda la vida", tal y como ha explicado en declaraciones a COPE Valencia Antonio Olmeda, administrador de la oficina, quien ha explicado que no han devuelto "ni un décimo. Todo vendido, las 103 series vendidas".



Según Olmeda, al conocer que había repartido el tercer premio ha dado "un brinco que para qué. Estaba en la oficina haciendo cosas y de repente me han llamado por teléfono".



"Es una alegría muy grande porque ha sido un número muy repartido, la mayoría por ventanilla", ha indicado para añadir que también tienen muchos abonados que juegan este número durante todo el año, y aunque no ha precisado quienes eran ha indicado que ha sido una pescadería y una empresa de servicios.



Otra parte de los décimos se han vendido en ventanilla a particulares y a muchos turistas, "porque en julio y agosto viene mucha gente" y la administración, además, está situada en la calle Xàtiva número 14, junto a la Estación del Norte y muy cerca de la plaza del Ayuntamiento.



"Creo que se lo habrá llevado bastante gente de fuera y gente de aquí, muy repartido", ha indicado Olmedo, que ha añadido que ellos no se han quedado con ningún décimo del tercer premio, "aunque llevo uno muy parecido".



Preguntado por lo primero que se le ha pasado por la cabeza al conocer que habían repartido el tercer premio, Olmeda ha señalado que: "son muchos años, lo ves todos los años en televisión y tienes ganas de ver qué pasa, y cuando te toca a ti, imagínate. Desbordados, ya era hora".



Es la primera vez que esta administración, con más de 80 años de historia y que fue creada en los años 50 por la abuela de Antonio Olmeda, ha dado un premio del sorteo de la Lotería de Navidad, aunque si habían dado premios de sorteos ordinarios.



Aunque hasta la administración se han acercado muchos periodistas para recabar la información, de momento no han acudido clientes, aunque según Olmeda, "supongo que vendrán, ya nos llamarán".



Cuarto y quintos premios en Valencia

El número 92.052, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, se ha dejado ver en Manises, Valencia, Canet d'en Berenguer y la localidad alicantina de Benidorm. En concreto, en Manises se ha vendido una serie en la administración 3, en la calle Maestro Guillem, número 5. En total 60.000 euros. El número ha sido cantado a las 9.23 horas en el quinto alambre de la primera tabla.

El número 70.316, el segundo de los quintos premios, ha dejado 120.000 euros en la Comunitat Valenciana repartidos en las localidades valencianas de Guadassuar y Manises.

En el despacho de la administración 1, en la Gran Vía número 83 de Guadassuar, se han vendido 10 décimos, la misma cantidad que en la administración 3 de Manises, en la calle Maestro Guillem, número 5.

El tercero de los quintos premios, 26.711, también se ha vendido en esta administración de Manises.

Uno de los cuartos premios, el 42.833, ha caído también en esta administración de Manises, y también en Valencia ciudad, Mislata y Alaquàs.