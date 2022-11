130 jóvenes miembros de familias empresarias, se reúnen en Valencia en la 3ª edición de “Conectando Forums”

El III Encuentro Conectando Forums, ha reunido a 130 miembros de las siguientes generaciones de empresas familiares pertenecientes a los Forums de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA), la Asociación Balear de Empresa Familiar (ABEF), la Asociación de Empresa Familiar de Canarias (EFCA), la Asociación Cántabra de Empresa Familiar, La Asociación de la Empresa Familiar de Castilla – La Mancha (AEFCLM), la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (ASCEF), la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF), la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), la Asociación para el desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN) y la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (AEFAME).

Conectando Fórums es un espacio de formación y networking en el que los jóvenes pertenecientes a familias empresarias conviven durante dos días y comparten inquietudes y valores en torno a la empresa familiar. En este encuentro han podido aprender, obtener claves sobre liderazgo y conocer historias de empresas familiares de la mano de distintos empresarios.

Tras la bienvenida al encuentro por parte de Darío Grimalt, consejero de Ale-Hop y presidente del Fórum de Empresa familiar de AVE, y Hortensia Roig, presidenta de EDEM, los asistentes han conocido las instalaciones y el proyecto Marina de Empresas, descrito por ella como “el lugar en el que la formación, el emprendimiento y la inversión son compañeros de piso”, y que “engloba el círculo virtuoso del emprendimiento: la Escuela de Empresarios EDEM, Lanzadera y Angels”.

Tras ello, Juan Roig, presidente de Mercadona, ha compartido con los asistentescómo ha ido construyendo el sueño de su juventud, Mercadona, y la importancia de tener un modelo. Igualmente, ha destacado que el camino no es fácil y no tiene atajos, para añadir que no se fracasa mientras se recorre, porque los errores que se cometen forman parte de la construcción de ese sueño y solamente ha de tenerse la humildad de reconocerlos, de rectificar y aprender de ellos para salir fortalecidos.

Juan Roig también ha animado a los jóvenes empresarios a participar activamente en la sociedad, porque, ha reconocido, “tenemos un arsenal de valores; nuestros hechos”. “Los empresarios, junto con las trabajadoras y trabajadores, somos el motor del mundo para crear riqueza que, si la sabemos gestionar, se traduce en bienestar para todos. Compartamos nuestros hechos para que la sociedad se sienta orgullosa de nuestro esfuerzo que diariamente realizamos como empresarias y empresarios”, ha finalizado.

El grupo también ha podido conocer de la mano de Raúl Royo, CEO de Royo Group y Santiago Royo, CEO del Family Office del grupo, la trayectoria de la empresa. Ambos son miembros de la segunda generación de esta empresa familiar, líder europea y especialista en mueble de baño, con una trayectoria de más de 50 años y cuyo ADN se alinea con valores como innovación, sostenibilidad, mejora continua y espíritu de trabajo en equipo.

Raúl Royo ha destacado que “las compañías son tan valiosas como las personas que las conforman y que el cuidado del talento es clave y ha sido una de las bases en nuestra compañía desde sus orígenes, hace ahora 50 años” y además ha mencionado que a lo largo de su historia “la compañía ha sabido adaptarse a los cambios sin perder de vista nuestra esencia”.

Por otra parte, Santiago Royo ha compartido la experiencia y evolución del Family Office, Invext, que la familia Royo decidió configurar en 2006 y ha destacado que“fundamentalmente nuestro propósito fue intentar pasar de ser una empresa familiar a una familia empresaria y conseguir diversificar el patrimonio de la familia en varios negocios” y ha animado a las familias empresarias a “gestionar de maneraprofesional el patrimonio familiar porque tiene numerosas ventajas”.

Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación Marítima y de AVE, ha abierto la cena coloquio en la que María José Félix, directora general de Helados Estiu, y Javier Romeu, CEO de Tiba, han intercambiado experiencias, reflexiones y aprendizajes en torno a la empresa familiar.

Vicente Boluda ha reconocido el papel esencial que las siguientes generaciones están llamadas a jugar en el desarrollo de sus proyectos empresariales y en la generación de empleo y riqueza en su entorno. “Las empresas familiares tenemos un arraigo especial con nuestro territorio y debemos ser motor y ejemplo para el conjunto de la sociedad”, ha destacado.

Helados Estiu es un proyecto empresarial de las familias Félix y Pons, que comparten valores profesionales y personales. Su gran conocimiento del mercado de consumo y su especial visión del consumidor ha sido esencial para crecer, desde que fue adquirida a un grupo de heladeros locales en el año 97. En aquellos momentos, a pesar de que el 80% del consumo de helados para España era fuera del hogar, supieron apostar por los formatos mini y por la tecnología de extrusión.

La búsqueda de la excelencia de forma transversal en todos y cada uno de los departamentos es el espíritu que impregna la empresa, con el apoyo de los trabajadores. “Compartir valores es esencial para que el trabajo fluya, pero también tomar decisiones, con empuje y determinación, la gestión adecuada, la comunicación y el trabajo en equipo”, explica su directora general, María José Félix.

Por su parte, TIBA es una multinacional dedicada a la logística de mercancías con presencia en más de veinte países y que prevé facturar 850 millones de euros en 2022. Perteneciente al grupo familiar Romeu, del que Javier Romeu, CEO de TIBA, es miembro de cuarta generación, TIBA tiene como visión hacer de la logística la mejor experiencia, basada en mucha tecnología y, sobre todo, un gran equipo humano. Según ha destacado Romeu, "habitualmente se entiende la empresa familiar como aquella cuyos accionistas son de una o varias familias y que aporta un modo de gestión a largo plazo y un acceso a la propiedad que los equipos suelen valorar”. “Además, a mí me gusta pensar en la empresa familiar como aquella que funciona como una familia: basada en el respeto, el cariño, la confianza, con un proyecto común y que sabe valorar las diferencias. Y esto vale entre accionistas y en las relaciones entre éstos, la gestión y los equipos" ha concluido.

Por último, en este encuentro los asistentes han podido estrechar lazos en una actividad de teambuilding organizada en las instalaciones de l’Alqueria del Basket, la casa del baloncesto europeo de formación, y la mayor instalación de este deporte en Europa. Dirigida por Víctor Luengo, leyenda del Valencia Basket que ejerce ahora como director de RRII en la entidad, la charla ha reflejado que "la capacidad de asimilar los cambios y adaptarse a ellos puede marcar la diferencia a la hora de conseguir cualquier objetivo". "El trabajo en equipo es el secreto de cualquier éxito. Yo lo he vivido en el deporte, pero es importante en cualquier empresa. Apoyarte y confiar en tus compañeros, conocer sus puntos fuertes, es clave para alcanzar las metas" , ha destacado en su intervención.