La valenciana podría ser la única comunidad en no cerrar bares y restaurantes de carretera

El sector, catalogado como esencial y reconocido durante los últimos meses por su trabajo durante la pandemia, se siente maltratado por las condiciones que se dieron durante el Estado de Alarma y solicita que no se vuelvan a repetir esas situaciones

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha solicitado a la Generalitat Valenciana que garantice la apertura de bares y restaurantes de carretera y polígonos industriales ante un posible cierre de la hostelería valenciana con motivo del aumento de casos de Covid-19. Desde FVET han advertido del error de no mantener abiertos estos establecimientos, en referencia a los cierres decretados en Cataluña y Navarra que han adoptado estas medidas para contener la propagación del virus. “El cierre de la hostelería no debería ser generalizado, hay que garantizar que nuestros conductores puedan trabajar en condiciones dignas y no se den situaciones como durante el Estado de Alarma”, ha afirmado Carlos Prades, presidente de FVET.

Y es que el sector, que ha sido catalogado como esencial y reconocido durante los últimos meses por su trabajo durante la pandemia, considera que los transportistas profesionales han sido en muchas ocasiones maltratados: “Durante el confinamiento se dieron situaciones en las que los conductores, después de muchas horas de conducción para poder garantizar el suministro a supermercados, farmacias y hospitales, no tenían sitio donde asearse, ducharse o ir al baño, ni siquiera un lugar donde comer un plato caliente. No queremos que eso vuelva a suceder”, recuerda Prades.

El presidente de la patronal valenciana del transporte afirma que “la sociedad no es consciente de que, detrás de ese paquete que llega a tu casa, de los alimentos que se consumen o de la ropa que se compra, siempre hay un transportista profesional. Las administraciones deberían asegurar unas condiciones óptimas de trabajo”. En estos momentos sanitarios tan críticos, el transporte de mercancías por carretera vuelve a revelarse esencial ya que gracias a ellos el suministro de productos de primera necesidad está garantizado, pero también todo el material necesario para asegurar una correcta atención sanitaria y hospitalaria. Desde FVET piden de este modo a las administraciones que se escuche al sector y que faciliten su actividad manteniendo esos servicios básicos.