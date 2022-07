La UPV presenta su Fórmula autónomo

El FSUPV Team, la escudería de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha presentado esta mañana su nuevo prototipo, el FSUPV-09, con el que competirá este verano en la Formula Student, la más prestigiosa competición universitaria internacional de este ámbito, creada en 1980 en Estados Unidos y que en Europa se celebra desde 1998. Ideado y construido por 40 estudiantes de diversas titulaciones de la UPV, el monoplaza del FSUPV Team incorpora –por primera vez en la historia del equipo- un sistema de conducción autónoma, con sensores de visión, una unidad de procesamiento, y actuadores que ejercer fuerza sobre freno, acelerador, embrague y volante y que permiten que el prototipo conduzca sin piloto guiado por sí mismo. “El FSUPV-09 es el resultado de más de dos años de trabajo en una de las tecnologías más innovadoras que conoce el campo de la automoción, como es la conducción autónoma, con la particularidad de que hemos conseguido implementarla en un coche con un motor de combustión”, ha destacado uno de sus directores técnicos, Josep Villalba. Pero, además de la gran novedad de la conducción sin piloto, el prototipo de 2022 incorpora otras destacadas mejoras, como un avanzado sistema de telemetría en tiempo real, un motor más potente que su predecesor -el FSUPV-08- y una mejor aerodinámica. Todas estas mejoras han permitido ver ya en pista tiempos por vuelta más rápidos que el bólido del año pasado. Además, el proceso de fabricación del FSUPV-09 ha sido también muy innovador, sobre todo por el uso de moldes impresos en una impresora 3D de grandes dimensiones, única en la universidad española, en colaboración con el Instituto de Diseño y Fabricación. “Cada edición, en cada prototipo, nos ponemos nuevos retos, nuevos desafíos con el objetivo de seguir mejorando, aplicando para ello los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo en las aulas de la UPV y en los propios talleres del equipo. Además, para esa mejora, es fundamental también el apoyo de todos nuestros patrocinadores, que este año son ya más de cien”, ha destacado su otro director, Juan José Cañizares. Primera parada, en Austria este mes julio Tras la victoria en España y los dos segundos puestos conseguidos en el verano del año pasado, el FSUPV Team buscará subir a lo más alto del podio en las tres competiciones en las que participará estos dos próximos meses. La primera cita será en Austria, en el circuito de Red Bull Ring, los días 24 al 28 de julio. En esta prueba, el equipo de la UPV solo competirá en la modalidad con piloto. “Es una competición en la que, a pesar de no tener un prototipo expresamente diseñado para ella, lucharemos por la primera posición. Nos preparará para la competición de Alemania”, ha señalado Lorena Borrás, jefa de imagen y comunicación del FSUPV Team e integrante de la división de electrónica del equipo. Y en agosto, en Alemania y España Del 15 al 22 de agosto, el FSUPV Team competirá en la Formula Student Germany, la competición de referencia en Europa por su historia y competitividad, que aspira a ganar. Lo hará en el mítico circuito de Hockenheim y, según han explicado los integrantes del equipo, será la primera competición en la que, para determinadas pruebas, el piloto tendrá que bajarse del prototipo para que este corra sin ningún tipo de intervención humana. “Esta prueba es la clave para la victoria en Alemania y es el momento en el que podremos ver el resultado de tanto trabajo y esfuerzo”, ha explicado Josep Villalba. Y tras la competición en el circuito germano, la siguiente parada será en Castellolí (Barcelona), del 29 de septiembre al 4 de agosto). “Este evento -Formula Student Spain- plantea algo diferente a Alemania, ya que la competición autónoma y con piloto irán por separado. Nuestra apuesta es competir en las dos categorías con el mismo coche”, ha apuntado Juanjo Cañizares. Un calendario con tres grandes retos a la vista, en el que el FSUPV Team quiere volver a dejar huella. “Año a año rompemos barreras. Nuestro espíritu inquieto no dejará de sorprender a todo aquel que se detenga a interesarse por el proyecto. Con este nuevo prototipo damos un paso más, conjugando en un mismo bólido dos vehículos. Es la primera vez en la historia del equipo que apostamos por ello y es que la innovación al más alto nivel en uno de los equipos referencia en Formula Student, como es el FSUPV Team, ha llegado para quedarse y para luchar por la victoria en cada una de las competiciones a la que acudamos”, ha concluido Lorena Borrás. El FSUPV Team, primer miembro de Generación Espontánea UPV Nacido en 2014, el FSUPV Team fue el primer equipo en integrarse en Generación Espontánea UPV, una iniciativa única en la universidad española que brinda al estudiantado la oportunidad de llevar a cabo actividades extracurriculares – participación en eventos competiciones, concursos internacionales, programas de voluntariado, etc.- que puedan facilitar su futura inserción laboral y, al mismo tiempo, sirvan de ejemplo al resto de la comunidad universitaria. “Todos los equipos del programa Generación Espontánea son una de nuestras mejores tarjetas de visita. Reflejan cómo es esta universidad, su capacidad de innovación, de trabajo en equipo y espíritu competitivo. Y el FSUPV Team, el decano del programa, es uno de nuestros grandes estandartes”, ha señalado el rector de la UPV, José E. Capilla, durante la presentación del nuevo monoplaza del equipo, En la actualidad, Generación Espontánea UPV cuenta con 71 equipos en los que participan más de 2000 personas de los tres campus de la UPV.