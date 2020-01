Transportistas a la fuga

El sector del trasporte no sólo se enfrenta a retos tecnológicos y digitales sino que tiene su gran asignatura pendiente en el capital humano que ha de ponerse al volante de sus vehículos.

Para Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista, se pueden resumir en dos palabras las asignaturas pendientes: retener y atraer.

Retener: los transportistas en activo huyen de la profesión y cambian de trabajo en cuanto pueden.

Atraer: la mala percepción e imagen del trabajo transportista hace poco atractiva la incorporación de nuevos/as profesionales.

El personal responsable de RRHH de las empresas que poseen ruedas han cambiado el enfoque en sus entrevistas de trabajo y ya no hacen selección de personal sino seducción de personal. Ya no puede permitirse el lujo de buscar y seleccionar el talento sino que se ve obligado a hacer contrataciones a la desesperada, pues no hay demanda suficiente para cubrir todas sus necesidades.

El problema se agrava con cada transportista que se jubila, pues no se encuentra relevo, y frena de bruces los planes estratégicos de expansión de empresas condicionadas por el aumento de su flota.

El 20% de ofertas de empleo para transportistas no se cubren

Según estudio realizado por IRU en 2018, en España más del 20% de ofertas de empleo de transportistas no se cubren, pero los datos revelan que no es un problema sólo español sino también europeo.

El problema presenta tantas variables que la solución no es fácil pues cada uno de los actores involucrados defiende la lógica de sus intereses y el argumento obvio de su razón le impiden el éxito de un razonamiento más lógico. Francisco Paz sugiere un cambio en el paradigma: “si tu razón no ayuda a la solución, cambia de razón”.

La razón:

Sindicatos: argumentan que lo que faltan no son conductores sino condiciones más dignas de trabajo.

Patronales: en un mercado tan competitivo no se pueden mejorar los salarios.

Administración: imponen con celo y determinación directivas de Europa (¿alejadas de las realidades locales?) relacionadas con el transporte y los transportistas.

Empresas: están en un mercado que no pueden controlar e importan “mano de volante” barata de terceros países o intentan formar a sus propios conductores y conductoras. Algunas trasladan conflictos con los cargadores a sus transportistas sobrecargando horario laboral no remunerado.

Transportistas: denuncian precariedad laboral, falta de lugares para descanso digno, problemas de conciliación familiar, inseguridad (robos y seguridad vial), falta de mantenimiento de vehículos, agresiones, soledad y angustia, etc.

El éxito:

Enfoque disruptivo con el foco en el/la trasportista

Salario emocional.

Salario justo y proporcional a su carga de trabajo, sin repercutirles problemas habituales en cargas y descargas.

Mayor implicación de la administración.

Uso de tecnología que facilite trabajo del transportistas.

Plan de academia (formación especializada con perspectivas de futuro).

Plan de comunicación que mejore imagen y percepción de la profesión.

Mejora en condiciones de trabajo (trabajo y descanso digno).

Aumentar la presencia de la mujer en la profesión.

Y un largo etc., que habrá que consensuar entre todos los que tienen “la razón”.

Los primeros resultados que ofrecen el “I Estudio eCAP: los transportistas ante las nuevas modalidades de formación”, que está llevando a cabo AT - IDIT (instituto dependiente de AT Academia del Transportista), confirman que 1 de cada 5 transportistas encuestados ha pensado en cambiar de profesión o se ha sentido solo y angustiado en su desempeño laboral.

En palabras de Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, dignificar la profesión siempre ha estado en nuestro ADN y por ello estamos poniendo recursos, además de todo nuestro conocimiento y experiencia, para fomentar la creación de una plataforma de diálogo, que permita revertir la tendencia y favorecer la excelencia en la atracción del talento a la profesión de transportista, a la vez que se mejoran las condiciones del desempeño profesional.