El transporte colapsará si el Gobierno no elimina las barreras de acceso a la formación de los conductores

El transporte por carretera sufre un elevado riesgo de colapsar si el Gobierno no elimina las barreras de acceso a la Formación Profesional de los conductores profesionales ya que desincentivan a las nuevas generaciones a trabajar al volante de un camión o un autobús. Profesiones en peligro de extinción ya que no hay relevo generacional: el 72 % de los transportistas de mercancías y el 52 % de los conductores de autobús tienen más de 50 años. Esta es una de las conclusiones de la II Jornada ‘La FP de los conductores profesionales: esencial para que el mundo siga en movimiento’, celebrada el pasado viernes por AT Academia del Transportista, Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), y la Fundación Corell.

María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad inauguró la jornada y puso de manifiesto que “el Transporte tiene entre sus retos la atracción de jóvenes y mujeres al sector, sin duda hay que mejorar las condiciones laborales pero también mejorar la percepción de prestigio que se tiene de una profesión con importantes oportunidades laborales. Desde el Mitma por primera vez se contempla un eje estratégico específico relacionado con aspectos sociales y laborales en los que se incluye la formación, conscientes de la necesidad de mejorar las competencias de desempeño de los conductores. Crear comunidad y crear conocimiento lo consiguen foros como el de estas jornadas”, y desde el Mitma se comprometen a ser receptivos con las propuestas y conclusiones de esta jornada. A destacar que se confiesa seguidora del canal de YouTube de AT Academia del Transportista, donde acude como lugar donde ampliar conocimientos del sector.

«La formación de nuestros conductores debe alinearse con los grandes retos del Transporte del siglo XXI donde las empresas reclaman nuevas competencias para el desempeño que tienen mucho que ver con la digitalización, la eficiencia, la sostenibilidad y los avances tecnológicos», apuntó Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, quien agrega que «las diferentes modalidades de enseñanza representan un valor añadido a la formación práctica en las empresas, en los que el aprendizaje electrónico de calidad y los entornos virtuales de enseñanza mejorarán el talento de los profesionales en toda su cadena de valor». Luis Miguel Soto quiso destacar también que «la FP de los conductores actual parte con el gran error de base de no incluir dentro de su plan de estudios la obtención de los diferentes permisos de conducir, obligando a un esfuerzo complementario de formación y económico en otros ámbitos, alejando para siempre a los estudiantes de la vía de la FP y dejando huérfano de talento joven al sector de transporte».

«Empieza a ser realmente preocupante para las empresas de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, la imposibilidad de encontrar profesionales españoles interesados en trabajar como chóferes profesionales. Una oferta que ha dejado de ser atractiva no solo en España, sino en toda Europa, Japón e incluso Estados Unidos. Según datos de la Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), de la que ASTIC es miembro activo, a nivel mundial el 24 % de los puestos de conductores profesionales no se cubren», explica Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro de la Ejecutiva de la IRU. Esta falta de profesionales al volante impacta directamente en el bienestar de la sociedad ya que se trata de un sector fundamental para el desarrollo económico de nuestro país: el 95 % del movimiento terrestre de mercancías y el 85 % del de personas tiene lugar por carretera, gran parte de él en autobuses y autocares. Según las últimas cifras de Eurostat (2019), España es el tercer país de la UE más dependiente de la carretera, por detrás de Irlanda y Chipre.

Valdivia hace hincapié en la importancia estratégica de estos profesionales: «Basta recordar cómo la cadena de suministro de nuestro país se ha resentido en marzo por un paro de una parte del sector. Si realmente los camiones que operan en España, unos 360.000, hubieran parado, en sólo tres días nuestra economía hubiera colapsado por desabastecimiento de la industria y bloqueo del consumo».

Además, la Jornada, presentada por Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, y Ana Muñoz, Responsable de Formación de Astic, fue seguida en directo por más de 500 personas (de forma presencial en el salón de actos de la CEO y por YouTube, donde ya supera las 1.000 visualizaciones), tuvo una representación de todos los actores implicados en el transporte de carreteras cuyos extractos de intervenciones destacamos a continuación:

Marta Santamaría, SUBGON de la Dirección General de Transporte Terrestre:

En relación a los cursos CAP de conductores nos encontramos en el periodo de consulta pública para desarrollar la normativa que permitirá la teleformación como complemento a la modalidad presencial de los cursos. Se muestra sorprendida de la gran participación, la mayor que han tenido hasta ahora en un desarrollo legislativo, y se muestra dispuesta a estudiar y valorar en profundidad las aportaciones recibidas para que el resultado sea una formación de calidad que suponga un aporte de valor para lograr los objetivos y competencias de aprendizaje marcadas por la Directiva Europea de referencia.

Patricia Cediel, Subdirección de políticas activas de empleo del SEPE

El Sepe cuenta con 104 especialidades formativas relacionadas con el conductor profesional, de las que un 33% pueden desarrollarse en Teleformación. La importancia de la experiencia del SEPE es que ha sido la administración pionera en establecer requisitos de calidad tanto en los servicios que debe prestar la plataforma virtual que aloje los cursos como en el desarrollo pedagógico de las acciones formativas. La experiencia de éxito debe ser aprovechada por el resto de las administraciones en su proceso de implementación del e-Learning en sus formaciones dependientes.

Agustín Sigüenza, Director General de FP de Castilla y León

Destaca que su CCAA fue la primera en implementar la FP de Grado Medio de Conductor Profesional (Técnico en conducción de vehículos de Transporte por Carretera), que tuvieron muchas dificultades para desarrollar la primera edición, pues el ciclo formativo no contempla la obtención de los permisos de conducir y ese hándicap es el que ha motivado que hasta la actualidad ningún centro educativa haya repetido una experiencia que sabían frustrante para sus alumnos, pues es el único estudio de FP que no permite la incorporación al mercado laboral sin tener que obtener formaciones complementarias (permisos de conducir). Manifiesta lo absurdo que es el planteamiento de dudas a la hora de incorporar la teleformación en los cursos CAP cuando la realidad es que superando un Certificado de Profesionalidad de Conductor, que puede realizarse en la modalidad de teleformación, el conductor está exento de realizar el curso CAP. Concluye destacando la necesidad de redefinir las competencias y los estudios de FP necesarios para conducir de forma profesional un camión o autobús e integrar en este proceso la obtención de los permisos de conducción.

Rafael Barbadillo, Presidente de Confebus

Comenta datos preocupantes del sector de viajeros, donde este año las flotas van a tener un 7% de vacantes sin cubrir, donde la tasa de jubilación será del 10% de la plantilla y que reflejan la necesidad de incorporar jóvenes y empleo femenino a través de una FP de calidad. Reclama coordinación de las administraciones para que tras los estudios de FP (grado medio o certificados de profesionalidad) los conductores salgan con todas las habilitaciones (permisos de conducir incluidos) y que los cursos CAP contemplen un mínimo de 30 horas prácticas de conducción y no 10 como tienen actualmente. Destaca la formación híbrida que contemple la teleformación como la mejor fórmula de aprendizaje de los conductores. Menciona como experiencia de éxito y que demuestra el grado de aceptación de la modalidad de teleformación, el reciente curso del “Nanogrado de Transporte 4.0”, donde en un mes escaso se han matriculado más de 1.200 alumnos.

José Luis del Rincón, Responsable de Calidad de APeL y Director de ADR Formación:

Resaltó en su intervención la necesidad de asegurar el e-Learning de calidad proponiendo un sello con el aval de una entidad certificadora como AENOR. El desarrollo por competencias, aprender haciendo, contenidos motivadores (multimedia e interactivos) y la justificación de la duración de la acción formativa, son las 4 características principales que debe contemplar el diseño pedagógico de los cursos para conseguir una experiencia de aprendizaje satisfactoria que garantice los objetivos educativos de una forma eficiente y motivadora.

José Ángel Valderrama, Director de MKT Estratégico y Productos de AENOR:

Puso en valor los beneficios que representa el Sello de Calidad en e-Learning APeL-AENOR para los alumnos, los centros de formación, las empresas que forman a sus trabajadores y la administración, al ofrecer plena confianza en acciones formativas que siguen un estándar de calidad reconocida, que permite asegurar la adquisición de competencias que mejorarán el desempeño profesional y personal de los usuarios de la teleformación.

Juan José Juárez, Fundación Bertelsman:

Defendió las ventajas de la FP Dual como un espacio privilegiado de aprendizaje en contacto con el trabajo real que tendrán que realizar los alumnos al término de sus estudios. Mejorar la empleabilidad y satisfacer las necesidades de las empresas son objetivos fácilmente alcanzables si la cooperación público-privada se lleva al campo de la educación, favoreciendo la atracción del talento necesitado para mejorar la competitividad de las empresas. Finalizó su intervención invitando a la adhesión en la plataforma “Alianza para la FP Dual”, para seguir proyectando las experiencias de éxito a todos los ámbitos del sector del Transporte.

María Jesús Cobero, Human Resources Manager de Marcotran:

Con la experiencia de gestionar el capital humano de su empresa, que cuenta con personas de 29 nacionalidades, expone las dificultades administrativas para realizar contrataciones de conductores extranjeros y que lastran la competitividad de la flota por las vacantes que obligan a infrautilizarla. Demanda formación ágil que no recaiga sobre las empresas y que atienda los continuos cambios normativos que se producen en el sector del transporte de mercancías.

Amparo Álvarez Ruiz, Recursos Humanos del Grupo Ruiz:

Trasladó la realidad de su empresa Internacional de Transporte de Viajeros en el ámbito de la formación y la necesidad de apostar por la formación elearning por sus múltiples ventajes, especialmente al facilitar la operatividad de la empresas gracias a la flexibilidad en los tiempos de dedicación. El e-Learning es la metodología que eligen los jóvenes y su atracción al sector del Transporte pasa por darle el protagonismo que necesitamos.

Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista:

Como responsable de elevar las propuestas del Clúster Académico de la Jornadas ante las diferentes administraciones y al ámbito parlamentario, puso en valor la alianza entre ASTIC, la Fundación Corell y AT Academia del Transportista, ya que ha conseguido que las administración sean conscientes de la necesidad urgente de eliminar los obstáculos que tienen nuestros jóvenes para acceder desde el ámbito educativo de la FP a la profesión de conductor. Ahora sólo resta la ardua tarea de que se activen los mecanismos para lograrlo.