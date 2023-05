Miguel Paz, más de 60 años como profesor de autoescuela

El pasado viernes, se inició el ciclo de Jornadas que, organizado por DAC Docencia, Fórmate Editorial y AT Academia del Transportista, recorrerá las principales ciudades de España para dar a conocer y promocionar el nuevo ciclo formativo de Grado Superior “Formación para la movilidad Segura y Sostenible”.

Elisa Capote, CEO de DAC Docencia, destacó en su intervención la gran trascendencia del nuevo ciclo formativo de Grado Superior “Formación para la movilidad Segura y Sostenible”, que revolucionará el sector: “es la primera vez que se ofrecen estudios reglados bajo el marco del Sistema Educativo en este campo en España, lo que significa que los graduados de esta titulación obtendrán competencias y cualificación para llevar a cabo los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, Planes de Movilidad en entidades públicas y privadas. Además, podrán ejercer docencia como Educadores y profesores de Movilidad Segura y Sostenible, Profesores de formación vial en autoescuelas y en cursos relacionados con el Permiso por Puntos, Profesores en cursos relacionados con el transporte profesional como los cursos CAP y ADR (mercancías peligrosas), entre otros desempeños”.

Audio









Francisco Paz, Director de RRII de Fórmate Editorial, destacó que las claves para conseguir alcanzar los objetivos que propone la nueva movilidad están contenidas en los paquetes legislativos contenidos, entre otros, en: Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la nueva Ley de Educación (LOMLOE). Para llevarlas a efecto, “se necesitan programas educativos y formativos para que los técnicos de movilidad de organismos públicos y privados (ayuntamientos y empresas) tengan la competencia para implementar Planes de Movilidad y para que los docentes puedan cumplir el currículo de la formación reglada (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad), donde se incluyen objetivos educativos relacionados con la Movilidad, Segura, Saludable y Sostenible”. Además, puso en valor que Fórmate Editorial, con contenidos en soporte papel y digital, es la única editorial en lengua hispana especializada con contenidos en todas las áreas de movilidad.

Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, ofreció la visión de cómo afrontar el reto de la digitalización de las enseñanzas con el objetivo de conseguir la satisfacción de los alumnos y mejorar la calidad educativa. Alertó de que “los centros educativos y formativos que sólo basen su formación en la modalidad presencial sufrirán, en un mercado donde se impone la información “blended” o mixta”. Insistió en que la clave y oportunidad de negocio de los centros de enseñanza es proporcionar todas las modalidades de formación y que sea el alumno el que elija la que mejor se adapte a sus necesidades, “de no encontrar su solución formativa en nuestra oferta la buscarán en la competencia”. El microlearnig, con píldoras formativas, y “acceder a los cursos como si se estuviera viendo una serie de Netflix” son la última tendencia que debe contener la oferta digital de los centros formativos del siglo 21, concluyó.

El evento concluyó con la entrega del primer Premio Homero “a una trayectoria de Excelencia Docente”, que desde ahora DAC Docencia concederá a los docentes de mayor prestigio, como espejo al que deben mirarse los docentes de hoy y del mañana.

El premio recayó en la figura de Miguel Paz, profesor de formación vial y director de autoescuelas. Los motivos se relacionan con la gran pasión y entusiasmo en su desempeño docente a los alumnos de todos los permisos de conducción, destacando su formación a futuros profesores de autoescuelas y a los conductores profesionales. Destaca además el hecho de que su carrera docente la prolongó hasta los 81 años (en la actualidad tiene 90 años), donde la finalizó desde las enseñanzas (teóricas y prácticas) dirigidas a conductores de camión y autobús. Miguel Paz, ofreció, aún sin proponerlo, una clase magistral de seguridad vial donde sorprendió a la audiencia al compartir que en sus clases teóricas a los conductores profesionales les insistía: “Los conductores profesionales no tienen derechos sino obligaciones, su mayor pericia tiene que obligarles a velar por la seguridad de los demás usuarios aún cuando parezca que no lo merecen por sus torpezas o infracciones”…, “si incumplen las normas o vulneran la seguridad vial su principal enemigo no será las multas o las penas de cárcel sino el remordimiento insoportable de haber acabado con una vida humana”,

DAC Docencia, que sigue el lema de “caminando con el docente del mañana”, ha querido continuarlo añadiendo “con el ejemplo de los docentes del pasado”, y Miguel Paz, con más de 60 años de trayectoria docente siendo ejemplo que prestigia la profesión, ha sido el digno inicio para inaugurar el plantel de homenajes a los docentes que persigue reconocer el Premio Homero.