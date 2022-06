Con motoivo del Día Mundial de la Seguridad Vial, el catedrático Luis Montoro hizo una reflexión en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico o siniestros. "No podemos demonizar los vehículos de motor. Ellos acabaron con el transporte de de sangre". La contaminación de los excrementos de los animales de carga fue mucho mayor que la contaminación actual. El coche ha sido fuente todo el progreso y riqueza. Y ni habría hospitales, ni habría universidades si no existieran los vehículos con motor. Es verdad que ha traído efectos secundarios. En parte porque no hemos querido arreglarlo. De todos los problemas el más grave, sin duda, son los siniestros de tráfico.

El profesor Montoro ofreció unos datos que jamás habíamos escuchado. Desde el primer coche en 1886, sesenta millones de personas han fallecido en siniestros viales. Y aproximadamente han habido unos 2.500 millones de heridos. Puestos en fila equivaldría a ocho veces el diámetro de la tierra. Ahora deberíamos reflexionar si estamos haciendo lo suficiente para evitar los accidentes de tráfico.

Sobre los vehículos de movilidad personal hay mucho debate. Los datos son los únicos clavos donde se pueden colgar las ideas. Al ritmo actual, en los núcleos urbanos y en la próxima década aumentarán los muertos en torno al 18 %. Las ciudades españolas tienen una gravedad extrema con la nueva movilidad ya que los usuarios de VMP, en su mayoría, reconoce que no usa el casco. Solo el 14 % de estos reconoce que cumple las normas. Más del 80 % de los peatones de València tienen ansiedad cuando salen a la calle por miedo a ser atropellado por un patínete. En España hay en torno al millón y medio de patinetes. Y estos van a sufrir una gran transformación en los próximos años, en el diseño,sistemas de propulsión y duración de baterías.