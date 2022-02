Los portavehículos convocan un paro indefinido en su sector

La crítica situación en que se encuentran el millar de pymes y transportistas autónomos dedicados al transporte de portavehículos, tras la reducción de su actividad por la pandemia, y agravada por la ralentización de la actividad de las fábricas de automoción por la escasez de microchips, motivó a su asociación representativa Transportave, federada en Fenadismer, a plantear un ultimatum a los operadores logísticos y grandes flotistas que controlan dicho subsector de transporte, exigiendo la urgente adopción de una serie medidas destinadas a permitir su supervivencia, que pasan por una mejora sustancial de sus condiciones económicas, adaptándolas a las subidas del precio del carburante habidas en el último año, como a la mejora de sus condiciones de trabajo, tanto en lo relativo a las labores de carga y descarga de los vehículos tanto como a la dotación de áreas de estancia adecuadas durante los tiempos de espera.

Sin embargo, la falta de respuesta alguna por parte de sus clientes ha llevado a Transportave a realizar una Asambleas extraordinaria para todos los transportistas afectados, que ha tenido lugar este sábado 26 en Madrid, y en la que se ha decidido una convocatoria de paro nacional indefinido del sector del transporte de portavehículos, que se llevaría a cabo a partir del lunes 7 de Marzo. En total 3.000 vehículos dejarían la distribución durante dicho periodo. Una piedra más en el camino del maltrecho sector del automóvil.

El presidente de Transportave, Jose Manuel Peña, quien estuvo hace unos días en COPE VALENCIA, ha presentado un documento a los diferentes operadores logísticos, sin que estos hayan respondido. “ En dicho documento encontramos varios apartados que deben ser abordados con urgencia y que, de no ser así, corremos el riesgo de tener que dejar de prestar servicio, puesto que no somos capaces de seguir perdiendo dinero. El sector ha agotado sus recursos, aumentando sus deudas en los últimos años, llegando al punto de no poder asumir esta situación ni un segundo más”.