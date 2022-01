Los camioneros, por fin en la Estrategia Española de Seguridad Vial

El pasado jueves 20 de enero, en un evento clausurado por la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, por medio de su presidente Juan José Matarí, presentó el “Informe sobre la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030”, que recoge 244 medidas propuestas por 32 expertos de las entidades más representativas de la Seguridad Vial en España. Estos expertos, han comparecido previamente ante la Comisión de Seguridad Vial dentro del programa de trabajo desarrollado durante el último año, recogiendo el Informe iniciativas que buscan alcanzar los objetivos de reducción de la siniestralidad vial y de proponer un modelo de movilidad segura, sostenible, accesible, saludable y amable.

Los diferentes representantes de organizaciones, asociaciones, entidades, fundaciones y los expertos académicos y profesionales, han elaborado propuestas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030 y la resolución 74/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró un nuevo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo de reducir las muertes y traumatismos debidos al tránsito y cuyas medidas principales son: fomentar el transporte multimodal y la planificación del uso del Territorio, mejorar la seguridad de la infraestructura vial, garantizar la seguridad del vehículo, velar por el uso seguro de las vías de tránsitoy mejorar la respuesta tras las colisiones. El foco principal de la Estrategia es reducir en un 50% el número de fallecidos y de heridos graves, objetivo común para todos los países de la Unión Europea.

En relación a la formación vial, AT Academia del Transportista ha participado en la elaboración de esta Estrategia, como entidad de referencia en la formación del conductor profesional, con propuestas presentadas por su Director de RRII, Francisco Paz, y elaboradas por el Clúster Académico del Transporte, donde también participa Dac Docencia como centro de referencia en la formación de docentes especializados en Transporte, Logística y Movilidad Segura y Sostenible.

Para Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, “mejorar la formación del conductor profesional es mejorar la seguridad vial, no sólo el transportista realizará mejor su desempeño laboral sino que lo hará de forma más segura y eficiente”. Además, Soto concluye que “en España no hay personas escolarizadas para realizar el transporte en nuestras carreteras por las barreras educativas de acceso que tienen actualmente nuestros jóvenes, por lo que acceder a la profesión a través de estudios reglados dependientes del Ministerio de Educación sin duda contribuirá a mitigar el gran problema de la escasez de conductores que amenaza el funcionamiento de las cadenas de suministro, el comercio, la economía, la industria, el empleo y el bienestar de la sociedad”.

Elisa Capote, CEO de Dac Docencia, pone en valor que “los conductores son la parte esencial de la cadena del transportes, y mejorar su formación con las ventajas del e-Learning facilitará el avance en los procesos de digitalización e innovación de sus empresas, además, el aumento de conductores cualificados por la vía de la Formación Profesional permitirá cubrir la necesidad urgente de estos profesionales”. Por otro lado, Elisa Capote resalta que “la formación y especialización de los docentes resulta esencial para que los nuevos retos del transporte estén alineados con la consecución de los objetivos de aprendizaje”.

Las 5 propuestas relacionadas con la mejora de la “formación del conductor profesional y del transportista” incluidas en la ESTREGIA ESPAÑOLA DE LA SEGURIDAD VIAL 2021-2030 son:

En relación a la Formación Profesional:

Propuesta nº 1: Eliminar el requisito de tener previamente el permiso de conducir para obtener el Certificado de Profesionalidad (CP),

Propuesta nº 2: Convalidar la autorización CAP a los que la finalicen el CP, al igual que ya sucede con el grado medio.

Propuesta nº 3: Permitir en el Grado Medio la formación a distancia como ya sucede en los CP.

Propuesta nº 4: Obtención del permiso de conducir en el ámbito académico de impartición de la Formación Profesional (CP y Grado Medio), al igual que ya sucede con las escuelas y organismos militar, Dirección General de la Policía y Guardia Civil.

En relación al cumplimiento de la Directiva Europea que regula los cursos CAP y al RD que la transpone

Propuesta nº 5: Instar al Ministerio de Transportes para que desarrolle con carácter inmediato la normativa que regula la teleformación en los cursos CAP Inicial y CAP continua, cuyo retraso injustificado de más de año y medio perjudica gravemente la conciliación familiar de nuestros transportistas.