Etapa sábado 3 septiembre

7h. Salida desde Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències - Ciudad de las Artes y las Ciencias. Dirección Castellón de la Plana, Correntilla, Benlloch, Culla, Lucena del Cid, Montanejos, Titaguas y finalmente noche en Requena.

Etapa domingo 4 septiembre

7h. Salida desde Requena dirección Bicorp, Anna, Vallada, Agres, Alcoy, Relleu, Finestrat, Parcent, Pego, Simat de Valdigna, Alzira y finalmente Valencia.

¿Puedo inscribirme en la Volta? NO. El grupo de vespistas ya está configurado y cerrado. No puedes hacer todo el recorrido, pero sí acompañar en los tramos que quieras. La "volta" no se detendrá en ningún sitio (sólo para repostajes y avituallamiento). Puedes seguir el itinerario en directo vía wikilok y unirte en el tramo que quieras.