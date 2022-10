Doblete de Continental Racing al paso de la Lamera Cup por el Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado este fin de semana la sexta cita de la Lamera Cup con doblete para el equipo francés Continental Racing que se ha llevado la victoria en las dos carreras de resistencia celebradas en Cheste.

Con los pilotos franceses François Coue, Gregory Fargier y Arnaud Maire al volante el equipo galo fue el mejor en la carrera del sábado con una duración de cinco horas y en la de la matinal del domingo, de siete horas de duración.

En la prueba del sábado el equipo Continental Racing se impuso con una vuelta de ventaja sobre el Alma Racing y el ETC Racing 1 en la categoría Elite. En la prueba del domingo el podio ha sido para el ETC Racing 1 en la segunda plaza, acompañados en el podio por el equipo AMS Properté by CTF que ha sido el mejor de la categoría Pro AM.

En la clase Pro AM la victoria del sábado fue para el equipo CTF Corpoboost con Giles Poret, Mathieu Corbie y Thomas Boust al volante, que se llevaron la cuarta posición general. En la cita del domingo la victoria cayó del lado del equipo AMS Properté by CTF con Christophe, Fabien y Tristan Heliou.

En la categoría de pilotos con menos experiencia, los Gentlemen Drivers, han ganado el equipo Fast Kukki Racing con Léo Hubert, Daniel Hubert y Fast Kkki al volante en la carrera del sábado y el Ange Barde by ETC Racing el domingo con Frederic Lurol, Laurent Czimer y Vincent Piquet como pilotos.

El certamen de resistencia francés celebrará los días 21 y 22 de octubre su última cita del calendario. El Circuit Ricardo Tormo volverá a convocar a los aficionados los días 29 y 30 de octubre (junto al MOTOROCK) para el cierre del FIM JuniorGP, la antesala del Campeonato del Mundo de Motociclismo que llegará a Cheste los días 4, 5 y 6 de noviembre para cerrar el mundial de MotoGP.