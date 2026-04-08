El caravaning vive una edad de oro: el sector se consolida en España con cifras récord

El sector del caravaning se ha consolidado definitivamente como una alternativa turística en auge en España. Muestra de ello son las cifras registradas durante la pasada Semana Santa, cuando más de 100.000 vehículos entre autocaravanas, caravanas y campers, con unas 300.000 personas a bordo, han recorrido las carreteras del país. Así lo ha confirmado Enrique Rita, Presidente de ACCVal y Gerente de AC-LLAR, quien ha señalado al programa "Luz de Cruce", que “es una forma más de turismo que se ha consolidado desde hace cinco o seis años”.

El perfil principal del usuario de autocaravana es el de una familia con dos hijos, aunque también hay una presencia importante de parejas de jubilados y, cada vez más, de grupos de amigos jóvenes. A pesar del incremento del coste del combustible, la actividad se mantiene, si bien los recorridos se han acortado, pasando de trayectos de 600-800 kilómetros a 200-400 kilómetros de media.

Un motor para el turismo de interior

El norte de España se mantiene como una de las zonas más solicitadas, pero todo el territorio nacional es un destino ideal para este tipo de viajes. Según Rita, la autocaravana juega un papel crucial en la dinamización de las zonas de interior, ya que, según ha afirmado, “la gente con nuestras autocaravanas están acudiendo a sitios donde el turismo tradicional no está acudiendo y, bueno, pues eso estamos ayudando a estas zonas”.

La gente está acudiendo con autocaravana a sitios donde el turismo tradicional no acude" Enrique Rita Presidente de ACCVal

Uno de los retos que afronta el sector es la necesidad de una regulación más clara y de infraestructuras adecuadas. Enrique Rita ha reclamado que, al igual que ocurre en otros países europeos como Francia, se habiliten zonas específicas para autocaravanas en cada núcleo urbano o turístico “con los servicios que se requieren”, ya que actualmente “en España todavía carecemos en muchos sitios de ellos”.

La feria de Valencia como epicentro del sector

El buen momento del sector se refleja en las cifras de matriculaciones. Tras un ligero descenso en 2024, el año 2026 ha comenzado con fuerza, con un incremento del 84 % en febrero. Además, el mercado de ocasión demuestra una gran fortaleza. “Por cada vehículo nuevo que se vende, se venden 3 autocaravanas de de ocasión”, ha explicado Rita, quien destaca que estos vehículos “se deprecian muy poco”.

Por cada autocaravana nueva, se venden 3 de ocasión" Enrique Rita Presidente de ACCVal

Este dinamismo tendrá su gran escaparate en la segunda edición de la Feria del Caravaning, que se celebrará del 17 al 19 de abril en Feria Valencia. El evento contará con la práctica totalidad de los concesionarios de Valencia y Castellón, que ofrecerán una amplia gama de vehículos nuevos, de ocasión y accesorios. “Vamos a demostrar que la oferta en Valencia está al máximo nivel posible dentro de lo que es la venta de autocaravanas en España”, ha concluido Rita.