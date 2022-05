Vuelve una nueva edición del Valencia Culinary Festival

Este martes se ha presentado una nueva edición del Valencia Culinary Festival, tras el año de parón por la pandemia, el encuentro culinario vuelve al calendario de eventos de la ciudad. Una iniciativa que organiza Valencia Premium, asociación de empresas que reúne la oferta turística más exclusiva y singular del destino, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Visit València y València Turisme.

Este ha sido el primer aperitivo de lo que será la quinta edición del festival que comenzará el lunes 30 de mayo y durará hasta el 12 de junio, un total de quince días donde amantes de la cocina, especialistas del sector y todo aquel que quiera deleitarse con lo mejor de la gastronomía valenciana, puede disfrutar de menús a cuatro manos, ponencias y actividades. El objetivo de esta edición es acercar el trabajo de productores, chefs y personal de sala a los comensales.

En la rueda de prensa han estado presentes Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, Emiliano García, Concejal de Turismo e Internacionalización, junto a la Presidenta de Valencia Premium, Ana Merelo.

Emiliano García ha destacado durante la presentación del festival que València Culinary, consigue agitar el talento valenciano y aglutinarlo en torno a un mismo proyecto y con un mismo objetivo: crear experiencias únicas e irrepetibles que solo se pueden disfrutar en nuestra ciudad. La calidad de las propuestas que se presentan suponen un hito más en la revolución que está experimentando en los últimos años la gastronomía valenciana y demuestra, nuevamente, que los profesionales valencianos no tienen límite”.

El cartel de esta edición está integrado por: Ricard Camarena**, Luis Valls (El Poblet)**, Bernd Knoller (RIFF)*, Begoña Rodrigo (La Salita)*, Carito Lourenço y Germán Carrizo (FIerro)*, Yoshikazu Yanome (Kaido Sushi Bar)*, Enrique Medina (Apicius), Roberto Lozano (Casa Montaña), Fran Espí (La Sucursal), Sara Olmedo (Alma del Temple), Carlos Julián (Ampar), Llisa Negra de Quique Dacosta, Junior Franco (Paraíso Travel), Ostra Valencia, Iván Talens (coctelero Hotel Only You Valencia). Además de colaboradores de las diferentes acciones de este año con: D.O. Arròs de València, Olenda, Les Perles de Valencia, Curii Uvas y Vinos, Javi Revert, Begoístas, Vermut Vittore, Vacum, Mercado Central, Corporate Yachting, Only You, SH Valencia Palace.

El València Culinary Festival continúa su carácter internacional con la invitación de chefs de diferentes partes del mundo a cocinar con cocineros/as valencianos como anfitriones. Para esta edición hay diversas propuestas.

La primera, durante el 4 y 5 de junio, en el Restaurante Apicius con Enrique Medina y Yoko Hasei. En Apicius son fieles a la filosofía de culto al producto, y por este motivo aunado a la temporada del atún rojo, realizarán un menú a cuatro manos especial para la ocasión.

El 6 de junio llegará el turno del Restaurante El Poblet **, con Luis Valls y Atsushi Tanaka**, del Restaurante AT* de París. Ambos chefs vuelven a juntarse delante de fogones tras trabajar conjuntamente en la cocina de Quique Dacosta.

En el ecuador del festival de este año, el 11 de junio, Bernd Knöller, del Restaurante Riff*, y Harry Cummins de La Mercerie, desde Marsella, cocinarán un menú donde las principales protagonistas serán las verduras. Cummins romperá con todos los estereotipos clásicos franceses junto a la cocina de Knöller.

El enlace del festival y los menús a cuatro manos, el 12 de junio, correrá a cargo de Yoshikazu Yanome de Kaido Sushi Bar* que invitará al chef Miguel Angel Mayor. Será un menú degustación de 21 pases incluyendo 2 postres, con unos 7 entrantes, 10 nigiris, un plato de carne y uno de pescado.

Catas, talleres y charlas para ensalzar la gastronomía valenciana

El Valencia Culinary Festival llega cargado de diferentes actividades con una potente programación que pone de manifiesto el trabajo y las sinergias que hay entre cocineros/ras, productores/ras y el personal de sala.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay visitas a diferentes puntos importantes de la ciudad para la cocina valenciana. Como el Mercado Central de la mano del chef Bernd Knöller, un encuentro privado en la huerta de Ricard Camarena, una salida en yate desde La Marina de València con picnic de autor firmado por Fran Espí del Restaurante La Sucursal, una visita al Vivero de Ostras “Les perles de València” con degustación del chef Junior Franco y al tancat de la D.O Arròs de València con menú especial en Llisa Negra.

Además, se desarrollan actividades como catas de vino, catas de aceite, talleres de cocina infantil con visita a la huerta en Villa Indiano, Masterclass de cocina con adaptógenos desarrollada por Begoístas, charlas con productores valencianos en Casa Montaña, y acciones donde la coctelería tendrá un papel protagonista en Hotel Only You Valencia y Rte. La Salita.

Otra de las sinergias establecidas este año es con la World Design Capital con la que se mostrará, a través de tres reconocidos diseñadores valencianos, la importancia del diseño en la gastronomía.