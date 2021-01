Quique Dacosta: "quería ser dj porque lo más parecido a un plato de cocina era un plato de música"

El afamado cocinero Quique Dacosta no quiso perderse el inicio de la nueva temporada de GastroCOPE para poder felicitar a Pedro García Mocholí y Vicente Gil en su nueva andadura en COPE MÁS Valencia.

Las anécdotas se han entremezclado con la actualidad en una entrevista en la que hemos podido saber que el chef se planteó en su juventud ser dj. "Quería ser dj porque lo más parecido a un plato de cocina era un plato de música, es una anécdota de mi vida pero como se me han pasado muchas cosas por la cabeza, de niño. Ser arquitecto, torero o incluso futbolista. Dj me gustaba porque antes que meterme a una cocina a fregar platos ni tan siquiera a cocinar, la verdad, no tenía ni noción ni constancia ni referentes en mi familia que tuvieran que ver con la cocina profesional".

Soy cocinero, es mi oficio y estoy muy orgulloso de ello

Haciendo referencia a la medalla Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que ha recibido hace escasos días el tres estrellas Michelín, Pedro García Mocholí le pregunta si la cocina es un arte, y sin duda lo tiene claro; "no hay que pelearse por si la cocina es un arte o no. Arte o no, no es un factor cualificador. Lo único que puedo decir es que la cocina me ha permitido, desde que tengo conocimientos técnicos y de producto, expresarme. Lo que trato es de seducir, contar historias y comunicar mis sentimientos a través de la cocina".

Dacosta se muestra feliz de oficio en los micrófonos de GastroCOPE. "Soy cocinero, es el oficio al que me dedico y estoy muy orgulloso de ello. Tengo la suerte de haber crecido en la Comunidad Valenciana y que me han cocinado bien la paella y he podido heredar la cultura del arroz. Al final somos transmisores del producto y de las tradiciones".

QDELIVERY

Quique Dacosta ahora toca a los timbres de los valencianos con su servicio a domicilio, un hecho que se ha precipitado por la crisis del Covid-19. "La gente iba echándonos de menos y nosotros a ellos también por lo tanto nos pusimos a pensar cómo solucionarlo. Creamos el QDelivery para que la gente pueda comer lo mismo que en yo cocino pero en sus casa. En Navidades por ejemplo lo que más me ha conmovido es que con este servicio en Valenciía había más de doscientas familias comiendo lo mismo que yo estaba comiendo en mi casa", concluye Dacosta.