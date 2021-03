Marc Grin de Murviedro: "El valenciano ha cambiado mucho respecto al consumo del vino"

Bodegas Murviedro una de las empresas vinícolas más fuertes de europa con sede en nuestra Comunitat. Sus vinos se pueden degustar alrededor de todo el mundo.

Hemos ido poco a poco buscando vinos con más personalidad

Marc Grin, director de la bodega es un apasinado de los vinos y un trabajdor incansable que ya a las cinco de la mañana está listo para comenzar el día con la tenacidad que le caracteriza. Desde su perspectiva de persona de marketing ha sabido posicionar de una manera impecable sus caldos. "Hace años hacíamos granel mayormente y luego empezamos a embotellar. Hemos ido poco a poco buscando vinos con más personalidad y cada vez más especiales".

De lo que más orgulloso se siente Grin en estos cuarenta años de evolución es de haber incorporado la sostenibilidad a sus procesos y a sus vinos. Un hecho que además en los próximos años pretenden aumentar y profundizar.

QUÉ BUSCA EL CLIENTE

Desde Murviedro tienen claro que hay que hacer el vino para el consumidor y no para los enólogos. Grin reconoce que "preguntamos a nuestros clientes que les gusta ya no vale lo de nosotros hacemos los vinos así y al que no le guste que no los compre. Por ejemplo gracias al centro de visitantes de Requena, por donde en 2019 pasaron más de 8.000 personas, hemos podido obtener un gran feedback de los amantes del vino".

El valenciano ha cambiado mucho respecto al consumo del vino. "Hace años en los restaurantes valencianos solo había Riojas y hoy en día en las cartas igual veinte, veinticinco vinos valencianos y eso es un gran trabajo también de las bodegas valencianas".