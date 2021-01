Hostelera valenciana: "he tenido que decidir entre pagar la guardería de mi hija o el alquiler del negocio"

Victoria del Hoyo propietaria del restaurante Trece y ex propietaria de Casa Victoria, que desgraciadamente y dada esta situación ha tenido que bajar la persiana, denuncia en el programa de GastroCOPE la situación extrema que está viviendo desde hace meses y que con las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo Valenciano se ha visto acrecentada.

Ya no tengo pulmón para vivir

"Nos hemos quedado completamente solos en toda la calle que da a ese pulmón que es la calle Caballeros. Es una situación increíble ya que este año el barrio del Carmen ha sufrido el hundimiento de uno de sus habitantes más importantes que es el turista y hemos ido cayendo uno detrás de otro", afirma la hostelera.

Además de la ausencia del turismo a causa de la pandemia, las medidas adoptadas por el Gobierno en cuanto a hostelería pusieron el jaque la situación de Victoria. "Ha llegado un momento que he tenido que decidir entre pagar la guardería de mi hija o el alquiler del negocio y con las nuevas medidas acabamos de recbir la estocada de muerte".

Según la propietaria de Trece la situación actual es como para "que estuviéramos incendiando la ciudad porque esta situación lo único que ha hecho es poner de manifiesto una vez más la incapacidad de manejar la situación y debería haber dimisiones ya que no hay ni soluciones, ni suspensiones de tasas ni de impuestos.Yo ya he dejado de pagar cosas, no puedo pagar mis impuestos y las ayudas, que a mi no me ha llegado ninguna, van a llegar a los negocios que estén limpios. Cómo vamos a estar limpios si llevamos más de diez meses sin cobrar y hemos tenido que pagar alquileres, sueldos y tasas. Es una situación insostenible", recalca en los micrófonos de GastroCOPE.

El problema al que se enfrenta Victoria ya no solo es laboral si no personal. "Ya no me preocupa salvar mi negocio, me preocupa salvar a mi hija. Ya no tengo pulmón para vivir. Esto que está pasando es físico, mental, emocional, económico; es a todos los niveles".

VALENCIA ES UN BAR

En cuanto a la situación a la que se ha visto abocada la hostelería en general y Victoria en particular, la hostelera deja patente que "la hostelería no es solo de los cocineros. Nosotros hemos tenido en el negocio a un delineante, a una arquitecta, a una odontóloga. Hay muchísima gente en implicada en el mundo de la hostelería. Esto es una indignidad. nunca hemos tenido políticos tan poco preparados y sin ninguna dignidad".

"Han criminaliazo nuestro sector y luego coges el transporte público y no pasa nada. Es indignante", concluye la propietaria de Trece.