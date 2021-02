El emblemático vino valenciano Castillo de Liria cumple cincuenta años

Bodegas Gandía está de aniversario y es que su emblemático vino Castillo de Liria cumple medio siglo de vida. Javier Gandía director general de Bodegas Gandía recuerda como "este vino comenzó como un experimento porque mi padre convenció a mi abuelo para embotellar vinos que era algo que en la Comunidad Valenciana no existía y a partir de ahí aprendimos no solo a embotellar si no a vender una marca. Después han venido proyectos de muchísima más alta calidad en cuanto a prestigio y valor como son Hoya de Cadenas o Miracle. Si no hubiese sido por Castillo de Liria no estaríamos aquí hoy en día, le debemos mucho ya que nos puso de manera internacional en el mapa".

Debemos apostar por vinos top, poner el vino valenciano en lo más alto

Javier Gandía se muestra orgulloso de este caldo ya que para ellos "lo es todo. Estamos muy orgullosos de Castillo de Liria ya que a partir de ahí hemos marcado muchos hitos en la historia del vino valenciano".

En cuanto esa evolución de los caldos valencianos Gandia destaca que "todos los que hemos vivido la evolución del vino valenciano hemos visto como hemos pasado de ser un vino corriente, joven, de mesa y afortunadamente eso ha cambiado".

Sobre el futuro de Bodegas Gandía, su gerente lo tiene claro. "Debemos apostar por vinos top, poner el vino valenciano en lo más alto para que puedan competir con los mejores del mundo en cuanto a vinos de crianza o reserva. Vinos que puedas guardar en tu casa quince o veinte años y gane calidad. Es un reto importante y para ello hemos adquirido una finca en la DO Valencia de 61 hectáreas y la idea es a partir de primavera sacar unas gamas que van a sorprender al público y a la crítica".

EL FUTURO - EL VINO BLANCO

Si los años setenta, ochenta y noventa fueron dominados por el vino tinto la tendencia desde hace unos años es sin duda el del vino blanco. De hecho Javier Gandía afrima que "vemos una tendencia al alza de los vinos blancos y rosados. La gente quiere vinos un poco más ligeros en cuanto al día a día pero es verdad que los vinos tintos potentes siempre tienen sus momentos; en invierno, con guisos potentes por ejemplo.

"En España nos faltaba competir en vinos blancos con los franceses o los italianos y en los últimos años esto ha dado un vuelco tremendo y se ha subido mucho la calidad. Se están haciendo vinos muy interesantes".